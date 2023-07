¿Moda o evidencia científica?: Cristina Pedroche usa hojas de col para aliviar el dolor de pecho en la lactancia

La presentadora de televisión Cristina Pedroche fue madre el pasado 14 de julio de la pequeña Laia, y optó por la lactancia materna. En España, según datos del INE (2021), la tasa de lactancia materna exclusiva a los 6 meses es del 28,53% y la tasa de lactancia mixta es del 18,42%.

A los pocos días después de dar a luz en el Hospital Montepríncipe de Madrid, Pedroche fue dada de alta.

Ella y Dabiz Muñoz llegaron a casa entre globos y flores con su bebé para comenzar una nueva vida siendo tres en la familia. Cristina no ha dudado duda en compartir con sus seguidores su evolución física después de dar a luz y algunas reflexiones y sentimientos que muchas mujeres experimentan en el postparto. Recientemente ha subido unas imágenes cuando menos curiosas a las que acompañaba el siguiente texto:

"Lactancia. Qué bonito me sonabas cuando estaba embarazada, qué “fácil” parecía habiendo leído, estudiado y consultado tantos libros y manuales, incluso tuve sesión con @albapadibclc (Alba Padró Arocas, consultora internacional de lactancia) para aclarar dudas antes de que Laia naciera. Parecía que lo tenía controlado pero no. Cuando nació se enganchó perfectamente pero claro yo no prestaba mucha atención al agarre, solo me interesaba que mamara y me daba igual cómo, no pensaba que ese dolor que estaba sintiendo podría darme problemas y en seguida me salieron dos grietas, una en cada teta.

Me enfrentaba a cada toma con miedo, dolor, lágrimas, dudas de si podría con ello, si tirar la toalla...😪

Entre las emociones del posparto y los dolores de teta he necesitado mucho tiempo para entenderme y tener la certeza de que lo estaba haciendo bien, que iba por el buen camino, que todo lo que sentía era normal.

Gracias que en este proceso además de mi familia me ha acompañado @albapadibclc con sus videollamadas, con su cariño, con sus palabras de fortaleza diciéndome que no dudaba que lo conseguiría. Gracias a ella y a su app @lactapp_lactancia he tenido todas las respuestas a mis preguntas. La labor que hacen por las mujeres y la lactancia es digna de reconocimiento. De verdad, GRACIAS ❤️

Cristina Pedroche con hojas de col en el pecho Instagram

Este texto, como decimos, iba acompañado de una serie de fotografías de Cristina Pedroche con hojas de col o repollo en los pechos, algo que ya vimos hacer a la actriz Sara Sálamo. Y surge la pregunta ¿qué hace la presentadora con hojas de verdura en ambos pechos? ¿Es un remedio efectivo para tratar mastitis o grietas en los pezones? ¿Es algo a lo que normalmente recurren las mujeres en periodo de lactancia? Salimos de dudas.

¿Hojas de col contra la mastitis?

La propia experta en lactancia Alba Padró explicaba en redes sociales que aplicar hojas de col en el pecho puede ayudar para la ingurgitación (una acumulación de líquidos: líquidos, sangre, plasma… en el pecho en el posparto inmediato): "Proporcionan un frío agradable, en su justa medida y sin causar más daños".

"Las hojas de col, ya sean a temperatura ambiente o frías son agradables y proporcionan un efecto antiinflamatorio", comentaba la experta en lactancia. "Tan solo hay que lavar las hojas, colocarlas en el pecho y dejar que se 'cuezan' y proceder a cambiarlas", añadía. El término ‘cocer’ puede resultar exagerado pero no lo es, ya que debido a la temperatura de la zona ocurre este fenómeno.

Cristina Pedroche con hojas de col en el pecho Instagram

¿Evidencia científica? No la hay, pero organizaciones con tanta entidad en la materia como la American Academy of Pediatrics (Academia Americana de Pediatras) explica en su artículo "Congestión de senos" cuenta:

"Por extraño que parezca, un tratamiento contra la congestión de los senos que muchas mujeres lactantes han comprobado que es efectivo es el repollo o col. Las hojas limpias y refrigeradas de repollo o col se pueden cortar en pedazos pequeños o aplicar enteras directamente sobre el pecho. Las hojas enteras se ajustan a la forma del pecho si primero retira la parte central del tallo. Sostenidas en su lugar por medio del sostén, puede dejar el repollo sobre su pecho todo lo que desee o hasta que se caliente y marchite. Puede reemplazar las hojas marchitas por hojas frescas. Puede usar col verde o morada, pero es más probable que la morada manche su sostén o ropa. Muchas madres experimentan alivio del dolor y de la inflamación por la congestión de los senos pocas horas después de utilizar el repollo. Hay poca investigación clínica sobre el uso del repollo para aliviar la congestión de los senos y la manera exacta en que el repollo disminuye la inflamación de los pechos se desconoce, pero aparentemente el tratamiento es inocuo. Para la congestión de los senos, puede utilizar el repollo sólo hasta que la inflamación y el dolor comiencen a disminuir. El uso continuo puede disminuir demasiado el suministro de leche. Algunas madres aplican regularmente repollo para acelerar el alivio de la inflamación y las molestias que ocurren con el destete, sobre todo si este ocurre en un período relativamente breve".

Técnica recomendable

Tras consultar con una doctora en pediatría, comenta a mujer.es que "las hoas de col se utilizan para cuando hay congestión mamaria en los primeros días", y nos remite a esta página web "muy fiable en cuanto al manejo de la lactancia": albalactanciamaterna.org.

En ella encontramos un artículo de Inma Marcos, comadrona, sobre la subida de la leche que asegura: "Está científicamente demostrado que la aplicación de hojas de col sobre el pecho ayuda a desinflamar las mamas. Usaremos las hojas y previamente romperemos los nervios haciendo rodar por encima una botella de vidrio, por ejemplo. Se aplican tal cual sobre las mamas, con el sostén encima. Tienen unas sustancias taninas que absorben el exceso de calor y desinflaman. Al cabo de un rato la madre puede retirar las hojas que habrán quedado como cocidas y el pecho estará mucho mejor".