Cristina Pedroche muestra el mayor cambio que ha sufrido tras el embarazo: "Estoy aprovechando para renovar los vaqueros"

Que el cuerpo cambia durante el embarazo es una obviedad, ya que se tiene que adaptar para crear una nueva vida desde cero, ya sea dándole los nutrientes que necesita como el espacio imprescindible para que crezca. Lo más visible es el aumento de peso, que suele oscilar entre 9-12 kilos, según la revista médica Offarm.

Sin embargo, algunos de estos cambios pueden durar unos meses después de dar a luz y directamente ser permanentes en nuestro cuerpo, como pueden ser las estrías, que pueden quedarse con nosotras para siempre.

Para facilitar el parto, la cadera suelen modificarse para ensanchar el canal y facilitar la expulsión del bebé. Aunque pueden volver a su estado habitual, esto puede no ocurrir, quedándonos con una nueva figura.

Esta misma situación es la que está viviendo Cristina Pedroche, que tras haber dado a luz a su hija el 14 de julio, su cuerpo todavía sigue recuperándose. En estos últimos meses, la colaboradora de televisión ha llevado su rutina de ejercicio y de alimentación a rajatabla, volviendo a ponerse en forma en tiempo récord. Sin embargo, tal y como ha comentado en Instagram, su cuerpo ya no es igual.

La colaboradora de televisión ha hablado a través de un vídeo de Instagram de los cambios que ha sufrido su cuerpo tras el parto. La colaboradora de televisión ha hablado a través de un vídeo de Instagram de los cambios que ha sufrido su cuerpo tras el parto.

"Estoy aprovechando para renovar los vaqueros porque los que llevaba antes de estar embarazada no me valen", comenta Pedroche en el vídeo. Al parecer, aunque ella se vea más o menos igual, su cadera "no dice lo mismo". Como avanzábamos antes, las caderas pueden tardar un tiempo en volver a la normalidad tras el parto y esto puede ser lo que le está ocurriendo a Cristina Pedroche.

Según la clínica Ruber, "la influencia hormonal del embarazo modifica las propiedades elásticas de los ligamentos de la pelvis y la columna, por lo que necesitarán un periodo de adaptación hasta conseguir sujetar con firmeza las estructuras óseas".

Esto se conoce popularmente como apertura y cierre de la cadera y puede modificar nuestra anatomía. Si a ti también te pasa, no te preocupes, es algo completamente natural y todo suele volver a la normalidad alrededor del año. Pedroche siempre ha sido muy abierta en su embarazo, maternidad y postparto, mostrando tanto el lado positivo como el negativo. Y pese a que le han llovido una gran multitud de críticas por ello, otras mujeres la felicitan por alzar la voz y normalizar las cosas que muchas de ellas han llevado en silencio.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.