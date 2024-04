Las tendencias en zapatos de invitada que sí querrás llevar en tu próxima boda (si quieres ir cómoda)

Se acerca la primavera y eso en España significa que empieza la temporada de eventos. Las bodas ya ocupan parte de nuestra agenda y la elección del look perfecto de invitada, ya sea vestido o traje de pantalón, se convierte en nuestra prioridad. Una tarea complicada que, sin embargo, se complica cuando hay que dar con los zapatos de tacón perfectos para no acabar con ellos en la mano. Y es que, sí, deben cumplir el clásico 'bbbc': bueno, bonito, barato y cómodo.

Los tacones de invitada para asistir a una boda son más que un simple accesorio. Los elegimos pensando en cómo combinan con el 'look' y el resto de complementos, en que realcen nuestra figura y —además— que no nos hagan daño y podamos aguantar con ellos durante todo el evento. No es una tarea fácil, pero no es imposible, ni mucho menos.

Zapatos de invitada cómodos y bonitos

Los tacones son una pieza clave en el look de invitada perfecta. Y, aunque depende del tipo de boda al que vayamos a asistir, es cierto que deben cumplir un mínimo de elegancia para que el 'look' no quede descompensado.

Tacones transparentes Parfois. Parfois.

Zapatos de tacón con adorno. Si eres fan de los zapatos con detalles transparentes o de PVC, estos de Parfois pueden ser una buena opción, añadiendo un toque moderno y sutilmente sexy a cualquier conjunto. (Precio: 39.99 euros / Ref: 217143).

Seleccionar el par adecuado no solo implica tener en cuenta el estilo y el color —que mejor combine con el vestido—, sino también considerar la comodidad del tacón y tener en cuenta que los vas a llevar durante horas, incluyendo la ceremonia y la fiesta posterior.

Sandalia de tacón cuadrada naranja metalizado, de Mim Cortesía

Los tacones en bloque siempre resultan un acierto para completar un look de invitada. En la nueva colección de la firma española Mim, encontramos un modelo (disponible en una gran variedad de colores) que cuenta con todo lo necesario para ir cómodas sin dejar a un lado la elegancia. Se trata del modelo Deva, que cuenta con la parte delantera con varias tiras y un tacón cuadrado grueso de 8 centímetros, así como cierre al tobillo con hebilla para una mayor sujeción. (Precio: 79 euros)-

Tacones color lima de Menbur. Menbur.

Modelo Reticuli color lima. El buen tiempo se acerca y el cuerpo lo nota. ¿Te apetece optar por combinaciones atrevidas? Entonces estos tacones de Menbur son la mejor opción, además, el color lima viene fuerte esta temporada primavera-verano. (Precio: 75.95 euros / Ref: 024190).

Tacón azul de Martinelli. Martinelli.

Fontaine zapato destalonado. Si quieres un zapato fino, pero con un tacón medio, este modelo de Martinelli es una buena opción. Además, los 'kitten heels' están en tendencia esta primavera y el color azul celeste también. Éxito asegurado. (Precio: 91 euros / Ref: 1490-A976P).

Recuerda que, a veces, merece la pena invertir en un producto de calidad que vas a poder llevar en muchas ocasiones y con el que te aseguras que irás cómoda. En estos casos el zapato de piel es el mejor aliado, no solo a nivel de comodidad, sino de durabilidad y de transpirabilidad.

Marcas de zapatos de invitada hechos en España

Sandalias plateadas Hispanitas. Hispanitas.

Sandalia tacón Goya plata. Los zapatos en tonos plateados, dorados o cobrizos pueden añadir un toque de glamour a cualquier conjunto. Además, los tonos metalizados llevan muchos meses siendo un 'must', así que este tipo de tacón —además de ser cómodo— lo vas a poder utilizar para otros 'looks' sin problema. (Precio: 129,90 euros / Ref: GOYA24).

Tacón 'nude' con plataforma, de Pitillos. Pitillos.

Tacon plataforma Dubai 'nude'. Otro factor que debemos considerar es si se trata de una boda de exterior; es decir, si la fiesta se va a celebrar en un jardín, ya que —a lo mejor— un tacón de aguja no va a ser lo más cómodo para andar por el césped. Bien es cierto que ya existen fundas para incluir en el tacón y poder andar perfectamente, pero si te quieres ahorrar ese paso, opta por un tacón grueso y apuesta por algo de plataforma en la parte delantera para ganar comodidad. (Precio: 35 euros / Ref: 2221).

Salón beige de Pitillos. Pitillos.

Zapato de salón invertido color beige. ¿Tienes los pies delicados y ya sabes que casi cualquier tacón te va a hacer daño incluso antes de ponértelos? En ese caso, los zapatos tipo salón van a ser la mejor opción: son muy cómodos y sin tiras que te puedan rozar. Opta por un tacón medio cubano o cuadrado, para mayor comodidad. Es un clásico que nunca falla, con un acabado acharolado. Además, este modelo de Pitillos está rebajado. También está disponible en negro. (Precio: 48,96 euros / Ref: 5400).

¿A ti todo esto de la comodidad te parece estupendo, pero quieres un taconazo que quite el hipo? Dicho y hecho.

Sandalias de tacón rojo de Lodi. Lodi

Cannes tristan. Estos tacones rojos de Lodi son exactamente eso, espectaculares. Se trata de un diseño en ante de color rojo con tacón alto de 11.5 cm y plataforma de 1.8 cm para mayor comodidad. (Precio: 139 euros / Ref: 8434907495461).

