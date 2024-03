El secreto mejor guardado de María Pombo para elevar y estilizar el trasero en sus looks

La moda es saber combinar y también sacar el máximo partido a nuestra silueta. Una vez que conocemos bien nuestro cuerpo sabemos qué tipo de prendas nos favorecen más (y cuáles menos). Ese es el secreto de una de las prescriptoras 'fashion' más populares de las redes sociales, María Pombo.

La 'influencer', acostumbrada a posar en 'photocalls', también tiene sus propios trucos antes de salir de casa. María Pombo es una de las creadoras de contenido más famosas de nuestro país y una de las más expuestas. En este sentido, cada detalle es clave cuando se trata de lucir sus estilismos de manera favorecedora. Pero si hay algo que también caracterice a la madrileña es su naturalidad en Instagram, donde ya acumula tres millones de seguidores, que ahora también enseña en su nuevo documental de Prime Video, Pombo.

La madrileña muestra su faceta más íntima en su propia docuserie y una de las cosas que ha contado y ha impactado a los espectadores es el accesorio que utiliza para elevar su trasero y estilizar su silueta: un relleno para glúteos.

"Un culo postizo", el truco de María Pombo

María Pombo habla en su documental de "un culo postizo" como su truco para elevar su trasero en las alfombras rojas y eventos. Y no... No se trata de implantes ni cirugías, hablamos de un 'culotte' que puede ser braga o tanga y que cuenta con un relleno para aumentar el tamaño de los glúteos, mientras que proporciona una forma redondeada y respingona para sacar el máximo partido a cualquier look. De hecho, la 'influencer', reconoce que es "la mejor compra" que ha hecho.

Este tipo de diseños están pensados para que se amolden cómodamente al cuerpo y no "se noten". Una de las firmas especializadas en este tipo de diseños es You Are The Princess, que tiene la línea In My Size, donde encontramos piezas como la de María Pombo con tiras laterales ajustables, lo que permite personalizarlo a cada figura y que se adapte a los movimientos del cuerpo sin restricciones. Además, el modelo en versión tanga cuenta con una forma muy discreta que disimula este 'truquito' de estilo, y tiene un precio de 17,50 €.

Relleno para glúteos, de In My Size Cortesía

