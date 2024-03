Cinco tendencias de primavera que debes fichar ya: del polo al color lima

Todavía no nos hemos terminado de habituar al frío del invierno en España, y ya estamos pensando en la temporada Primavera-Verano 2024. Y es que la sangre no es lo único que altera la primavera, las tendencias también se vienen arriba.

En la estación más floral, las pasarelas nos dan los trucos de lo que vamos a querer llevar de forma inminente. No solo hablamos de prendas y tejidos, también de colores y tendencias que vienen del pasado para recordarnos el carácter cíclico de la moda.

Cinco tendencias 2024 para primavera-verano

De cara a la primavera en España, vamos a ver las eternas bailarinas con tacón, los 'kitten heels' y las sandalias flip flop con plataforma, entre otros calzados. Los colores alegres y empolvados vienen fuerte y recuperamos la clásica combinación de blanco y negro.

1. Vuelve el polo

Polo Lacoste. Launchmetrics.

Aunque para mucha gente es un clásico, el polo vuelve a ser tendencia máxima. Sus clásicas solapas y el escote con dos botones vienen fuerte en su versión más extragrande. Vuelve el estilo de club de campo elevado a su máximo exponente. Desde la prenda más ajustada, hasta la tendencia más 'oversize'. Lacoste, ¡es tu momento!

Polo Lacoste. Launchmetrics.

2. El blanco y negro

Vestido blanco y negro / Anaya HC S24 Launchmetrics.

Un dúo de colores que nunca falla. El blanco y negro es un clásico y un fondo de armario que combina con todo y con el que puedes hacer 'looks' con complementos de otros tonos para dar el toque de color. Apuesta por el 'black and white' y no fallarás.

3. Prendas anudadas

Los nudos vienen fuerte / Schouler PO S24. Launchmetrics.

Lo vamos a ver en cárdigans, vestidos y blusas. Y ya no hablamos solo de los típicos polos anudados en el pecho, sino de prendas que ya lo tienen incluido. Y es que, ahora, además de llevarlo a la altura del pecho, se lleva ladeado hacia uno de los dos hombros.

Fendi S24. Launchmetrics.

4. Azul celeste y tonos lima

El azul celeste, uno de los colores tendencia / Versace S24. Launchmetrics.

Esta primavera 2024, el azul celeste, y ese toque de frescura y serenidad, va a ser el favorito de nuestro armario. Es un tono versátil y fácil de combinar. Algunos diseñadores como Versace, Prada o Fendi así lo creen. Desde trajes sastre, hasta vestidos fluidos y accesorios delicados, pasando por un polo básico color celeste con unos vaqueros. Este tono va a ser tu favorito durante la próxima temporada.

Los azules claros y los tonos 'mint', vienen pisando fuerte. Launchmetrics.

Los colores como el rojo teja quedan en un segundo lugar para dar paso a tonos empolvados. Las buenas temperaturas se acercan y el cuerpo lo sabe. También el verde menta y los colores lima vuelven para recordarnos que el verano no está tan lejos.

Maxwell apuesta por los tonos lima, que vienen fuerte. Launchmetrics.

5. El calzado más cómodo y chic

'Kitten heels'. Launchmetrics.

Respecto a las tendencias en calzado, esta temporada no queremos renunciar a la comodidad, pero tampoco a la elegancia. Así que vamos a optar por los kitten heels, las bailarinas con tacón y el calzado estilo 'flip flop' con plataforma, para seguir manteniendo altura sin perder confortabilidad.

