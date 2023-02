El polo blanco de Mango que Olivia Wilde lleva sin sujetador y triunfará esta primavera

El diseño que asociamos al estilo 'preppy' ya es un básico en el 'street style', que nos sirve para un look de día a día e incluso para ir a trabajar. Hablamos del polo, esa prenda clásica que, aunque hace años asociábamos a una estética más 'pija' por firmas como Lacoste o Ralph Lauren, volvió para completar nuestros estilismos de calle (incluso los más deportivos) y ya encontramos en las colecciones de las firmas 'low cost'.

De cara a primavera confirmamos que los polos seguirán triunfando, así lo ha confirmado Mango con el lanzamiento de sus diseños de la próxima temporada. Uno de los que más está llamando la atención es el que, justamente, ha escogido la actriz Olivia Wilde para pasear por Los Ángeles.

Se trata de un polo de color blanco que pertenece a lo más nuevo de la firma barcelonesa y que se trata del típico diseño que se convierte en un básico de armario atemporal y de lo más versátil, ya que combina con todo.

Olivia Wilde lo ha llevado como prenda protagonista de un look deportivo formado por unos pantalones jogger de color beige con raya lateral en blanco, unas zapatillas Adidas clásicas, y una 'tote bag' de tela. En concreto, el polo de Olivia es de color blanco, con cuello de solapas, de diseño crop, con cierre de botones en la parte delantera y manga corta. Además, está confeccionado en tejido de punto fino, por lo que es ideal para el entretiempo, y con paneles de canalé.

Para una mayor comodidad, Olivia ha decidido llevarlo sin sujetador, sumándose así a la tendencia 'braless' que ya han llevado muchas 'celebrities' internacionales como Kim Kardashian, Rihanna o Sarah Jessica Parker; y también rostros conocidos a nivel nacional como Rigoberta Bandini o recientemente la política Ione Belarra, que fue criticada por esta misma razón.

Polo blanco de Mango Cortesía

El diseño de Mango que tiene Wilde lo encontramos disponible tanto en color blanco como en negro, y en todas las tallas a un precio de 35,99 € (Ref. 47084435-RIBA-LM).

