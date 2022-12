Florence Pugh lleva un camisón con bata a una alfombra roja (y este es el resultado)

Cualquier fiesta, por pequeña que parezca, siempre nos da quebraderos de cabeza: que si qué vestido ponernos, con qué zapatos combinarlos, ¿va a hacer frío? Necesitamos un abrigo que pegue con el look y sea bonito a la vez... Si esto nos pasa con una cena con amigas, no nos queremos ni imaginar cómo sería en una alfombra roja.

Sí, muchas veces las famosas planean sus looks con meses de antelación, pero somos incapaces de creernos que nunca han dejado algo como esto para el último minuto y sufrir como el resto de los mortales para encontrar el 'outfit' adecuado, aunque eso tenga que pasar por repetir modelito. Por suerte, la presa siempre lo titularía como un estilismo responsable con el medioambiente al por mostrar a los demás que no hace falta gastarnos tantísimo dinero en un vestido que solo vamos a usar una vez, apostando por la economía circular.

Pero cuando se nos agotan las opciones, ¿qué podemos hacer? No tenemos tiempo para comprar ningún vestido y de los que tenemos en el armario, ni uno solo nos vale para la ocasión. En estos casos, podemos seguir el ejemplo de Florence Pugh en los British Independent Film Awards (BIFA) de este año.

El look de Florence Pugh que vamos a querer copiar

La actriz no ha querido complicarse demasiado la vida y ha recurrido a eso que nosotras siempre hemos pensado y nunca nos hemos atrevido a hacer: llevar un camisón como si fuera un vestido.

Se trata de un vestido lencero en rosa pastel con encaje en el pecho y una abertura en la pierna con puntilla. En muchas ocasiones es cierto que los vestidos lenceros pueden parecer ropa de dormir (de hecho, hace años era así), pero este de Florence parece sacado de debajo de su almohada. Y nos encanta.

Este tipo de vestidos es una de las grandes tendencias de la temporada, ya que gracias a su versatilidad son perfectos para cualquier ocasión, incluso una alfombra roja. Gracias a esto, también son muy fáciles de combinar y los podemos llevar con unas botas, deportivas o sandalias, como es el caso de Pugh.

La propia actriz nos da las claves para llevarlo con estilo y glamour y no puede ser otra cosa que una gran cantidad de confianza, es decir, llevarlo como si fuera un vestido que diseñó Chanel exclusivamente para ti. Para que no se quede solo y darle un toque extravagante, Pugh lo acompañó con una bata de cola extralarga de tul, dándonos el look casero hollywoodiense que todas quisiéramos llevar cada domingo (pero también en otra ocasión especial).

Nada más ver el look nos ha dado la idea más vaga, pero original, para vestirnos esta Navidad en el caso de que la pasemos en nuestra casa. Solo necesitamos un camisón bonito y este tipo de bata de un color parecido u optar directamente por el negro, que nunca defrauda.

En cuanto al calzado, Florence Pugh apuesta por unas sandalias, ya que ir en zapatillas a la alfombra roja podría ser demasiado, pero desde Mujer.es te recomendamos que vayas directa hacia esas de pelito tipo zueco que seguro que tienes por casa para ir totalmente cómoda, pero con un look de 10.

