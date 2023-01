Este es el traje verde que Cate Blanchett se ha comprado en Mango y está a punto de agotarse

A sus 53 años de edad, Cate Blanchett es una de esas mujeres por las que parece que no pasa el tiempo. La actriz, además de presumir de un estilo moderno y de lo más rejuvenecedor, es pura inspiración para las amantes de la moda, ya que sabe cómo lucir todas las tendencias del momento de la forma más elegante. Por no hablar de su poder a la hora de sacar partido (y fichar) aquellos básicos que pueden solucionarnos más de un 'qué me pongo'.

El pasado 2022 Blanchett nos inspiró con su corte de flequillo cortina con el que consiguió dar un cambio de aire a su look y, de paso, rejuvenecerlo todavía más. También la hemos recordado como una de las mejores vestidas del año, ya que no podemos olvidar cuando acudió a la alfombra roja de los Goya para recibir el premio de honor a su carrera con un vestido impresionante de pedrería de Armani Privé de Alta Costura. Y, al parecer, la australiana seguirá inspirando a mujeres de todo el mundo durante 2023.

Cate Blanchett en los Goya 2022 GTRES

Cate Blanchett ha sido fotografiada llegando al aeropuerto de Nueva York y lo que realmente nos ha llamado la atención de estas imágenes es el traje que la actriz ha elegido para viajar. Se trata de un tres piezas (formado por chaqueta, pantalón y chaleco, que tan de moda están) en color verde agua, que lleva sobre un jersey básico de cuello alto negro y una camisa blanca.

Es un traje ideal para tener en el fondo de armario, ya que te puede sacar de cualquier apuro estilístico y, por supuesto, es un diseño de lo más elegante. ¿Y lo mejor? Nuestro ojo clínico 'fashion' ha detectado en milésimas de segundo que se trata de un tres piezas que pertenece a Mango y que, ojo, todavía sigue disponible (pero no por mucho tiempo).

Cate Blanchett llegando al aeropuerto de Nueva York GTRES

Está confeccionado 100% en algodón y tejido de micropana, por lo que es abrigado. Por un lado, la americana cuenta con un diseño entallado con solapas, hombreras, dos bolsillos centrales, manga larga con puños abotonados y cierre de botones en la parte delantera. Su precio es de 59,99 € (Ref. 37057707-HIGALIA-LM) , aunque puede ser que a partir de mañana la encontramos rebajada. Y, aunque online aparece prácticamente agotada, todavía la puedes conseguir en la talla XL y en el resto de tallas en algunas tiendas físicas.

En segundo lugar, otra de las piezas que, sin duda, diferencia este estilismo es el chaleco, que está confeccionado con el mismo tejido y en el mismo color, para crear un 'total look'. Lo encontramos en la web de Mango a un precio de 29,99 € (Ref. 37077707-HIGALIA-LM), pero solo quedan últimas unidades en las tallas M, XL y XXL.

Traje de Mango de tres piezas Mango

Por último, el pantalón cuenta con diseño recto, así como con dos bolsillos de vivo en la parte posterior y también laterales. Su precio es de 35,99 € (Ref. 37067707-HIGALIA-LM) y solo está disponible online en la talla 36. A pesar de que parece complicado poder dar con más tallas, existe la posibilidad de introducir tu código postal en el buscador de tiendas físicas y buscar la tuya en tu establecimiento más cercano. ¡Funciona!

Cate Blanchett lo ha llevado con unos botines negros básicos y unas gafas de sol estilo 'cat-eye'. Mientras que a modo de peinado, ha optado por un moño clásico con el flequillo al lado.

