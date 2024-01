Cómo comprar en las rebajas de Zara una hora antes de que comiencen los descuentos en la web

Quedan tan solo unos días para que comiencen las rebajas en nuestras tiendas favoritas y, aunque ya tenemos en mente algunas de las prendas con las que nos queremos hacer sí o sí, aprovechamos para mirar un poco más el catálogo para darnos un pequeño caprichito. Por otro lado, también es el momento perfecto para reponer esos básicos que se nos han ido estropeando con el paso del tiempo y la cual tiene un espacio especial en nuestro armario

Oficialmente, este año las rebajas empiezan el 7 de enero en las tiendas, sin embargo, muchas firmas se adelantan un día en su página web para que sus clientas registradas tengan prioridad para comprar sus artículos favoritos, como es el caso de Zara.

El día 6, su plataforma online dará el pistoletazo de salida de las rebajas en la web a partir de las 22:00 horas, y uno de los trucos que te recomendamos es que estés pendiente 5 minutos antes de que empiece para así ser una de las primeras en conseguir tus prendas favoritas y que no te quedes sin ellas.

Compra en las rebajas antes que nadie

¿Sabías que existe una forma en la que puedes comprar mucho antes que nadie? Concretamente, es una hora antes. Es decir, si a las 22:00h comienzan oficialmente las rebajas en la web, para los usuarios de la app empiezan a las 21:00h. Sin embargo, aunque desde Inditex confirman que los descuentos comienzan a las 9 de la noche, a veces aparecen unos minutos antes. Por ello, te recomendamos que estés atenta a la aplicación para no perderte nada.

Aunque no todo va a estar rebajado (ojalá), no te desesperes si ves en la aplicación alguna de tus prendas favoritas sin descuento y espera una hora a que las rebajas estén disponibles en la página web, ya que allí podremos encontrar cosas con descuentos que la app no tiene.

