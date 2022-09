Cate Blanchett lleva el 'nape bob', el corte de pelo más rejuvenecedor para mujeres mayores de 50 años

Cate Blanchett, a sus 53 años, sigue siendo una de las actrices más esperadas de las alfombras rojas. Por fin hemos podido volver a verla reluciente y brillante en una cita cinematográfica muy especial: el Festival de Cine de Venecia.

Allí la actriz australiana ha acudido para promocionar su última película, Tar. Para la ocasión, tanto de día como de noche, ha lucido dos looks que con los que ha conquistado a las cámaras. Si bien es cierto que para el evento nocturno derrochó elegancia con un mono negro con flores de Schiaparelli de lo más favorecedor, su estilismo diurno no ha decepcionado en absoluto.

Con un precioso corsé de terciopelo negro bordado con flores multicolores, Cate Blanchett fue la estrella de la noche. Vianney Le Caer / GTRES

En concreto, Blanchett ha llevado un look de estilo 'working', que sin duda puede inspirarnos para nuestros 'outfits' en la vuelta al trabajo. El estilismo estaba formado por una americana de raya diplomática de color de color negro y un pantalón de tiro alto ajustado de efecto piel, demostrando que los tejidos tipo cuero son aptos para todas las edades (y elegantes, ojo). Además, lo ha combinado con una camiseta básica de color blanco con cuello redondo que ha adornado con la tendencia 'layering' de collares, combinando diferentes cadenas doradas de de distintas longitudes.

Por supuesto, aunque el look ha llamado la atención por su versatilidad para el día a día, sin duda alguna lo que más gusta de Cate Blanchett, entre otras tantas cosas, es su corte de pelo, ya que es perfecto para aquellas mujeres que busquen un cambio de look rejuvenecedor pero para el que no haya que arriesgar demasiado. Se trata del 'nape bob'.

Cate Blanchett luce un corte de pelo 'nape bob' EFE

¿Qué es el 'nape bob'?

"El 'nape bob' es un corte el pelo a la altura de la nuca para crear más movimiento y más sensación de densidad, sobre todo en pelo fino. Es un corte perfecto para lucirlo ligeramente desfilado o con capas suaves para crear volumen", explica M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera

Para realizarlo, tal y como detalla la experta, se corta el cabello con una ligera inclinación desde la nuca hasta la altura de la barbilla, dejando la mayor parte del cuello al descubierto. No obstante, es importante saber que es un tipo de corte que requiere mantenimiento en el salón, si queremos mantenerlo.

¿Cómo peinar el 'nape bob'?

Una de las grandes ventajas que presenta este corte es que es muy versátil y sencillo de peinar. "Para dar un toque más elegante y sofisticado mejor un acabado liso, y si lo que buscamos es naturalidad 'chic' con toque retro, mejor optar por un acabado más ondulado y hacia un lado, como así ha hecho Cate Blanchett", afirma la experta.

¿A quién favorece este corte de pelo?

Otra gran ventaja del bob es que se trata de un corte que jamás pasa de moda y que se adapta a todas las corrientes estéticas. "Esta versión es ideal a cualquier edad. Sin embargo, en edades más maduras nos aportará frescura a la vez que rejuvenece, sin perder la elegancia", explica M.ª José. Asimismo, visualmente consigue alargar el cuello, por lo que resulta muy femenino y sofisticado.

Respecto a las texturas o tipos de cabello, sienta fenomenal en rostros ovalados y alargados, pero es cierto que para rostros finos se recomienda peinarlo preferiblemente con ondas o con capas, para dar más sensación de volumen, tal y como añade Charo García de Ilitia Beauty & Science desde Balmaseda (Bizkaia).

