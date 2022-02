Los mejores 'looks' y las peor vestidas de los Premios Goya 2022

Los Premios Goya han vuelto por todo lo alto, con la presencia de todo el público y de todos los nominados e invitados. Todo ese optimismo se ha traspasado a la moda y los asistentes al Palacio de las Artes de Valencia se han atrevido con estilismos más arriesgados que de costumbre.

El negro ha vuelto a ser el gran protagonista de la noche, como viene siendo tradición en las alfombras rojas españolas. Sin embargo, las tendencias han acabado imponiéndose con muchas capas y hombreras presentes durante la gala.

Como siempre hemos asistido a toda una pasarela de moda en la que hemos visto diseños que quitan el habla y otros que deberían haberse quedado en el armario.

Las mejor vestidas de la noche

Cate Blanchett, de Armani Privé. GTRES

Cate Blanchett trae a España el glamur hollywoodiense con un increíble vestido de Armari Privé de Alta Costura. El diseño, repleto de pedrería dorada, se adapta perfectamente a su cuerpo con delicados flecos, que forman un sugerente y muy actual escote. Si bien la falda es algo sencilla, la parte de arriba con cuello halter y tiras que envuelven sus brazos y caderas lo convierten en uno de los mejores de esta edición de los Premios Goya.

Con vestido de Balmain hecho a medida; joyas de Cartier y zapatos de Aquazzura. GTRES

Nada más aparecer, Milena Smit se hizo con toda la alfombra roja gracias a un estilismo espectacular firmado por Balmain hecho a medida y, como siempre, ha acabado entre las mejor vestidas. La falda hecha con capas y capas de tul no eclipsaba el top con detalles dorados y una gran abertura en el centro, logrando el equilibrio perfecto no solo entre ambas prendas, sino también en elegancia y sensualidad.

Veronica Echegui de Dior. GTRES

Vestida de la colección Crucero 2022 de Dior, inspirada en la antigua Grecia, Veronica Echegui causó furor en las redes sociales con la elección de su vestido debido al parecido con la túnica blanca tan icónica de la princesa Leia en Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza. Aunque en un primer momento llevó una capucha sobre su cabeza, el look mejoró bastante cuando decidió quitársela.

Almudena Amor, de Valentino. GTRES

Almudena Amor recoge casi todas las tendencias para la temporada primavera-verano 2022 en un mismo estilismo. La actriz apuesta por un diseño de Valentino en el que no faltan las transparencias, el brillo y el Veri peri, el color que Pantone ha elegido para este año. El vestido se adapta perfectamente a la silueta de la actriz e incorpora una especie de capa sobre su hombro derecho, que recuerda a las alas de una libélula.

Jorge Motos, de Palomo Spain. GTRES

Finalmente, los hombres comienzan a interesarse más por la moda y se salen del tradicional y aburrido esmoquin negro. Jorge Motos se ha arriesgado con una chaqueta con solapas gigantes y estampado de encaje de Palomo Spain, con cierta inspiración medieval. Todo un acierto por parte del joven actor, que además se ha atrevido con un maquillaje tendencia.

Nieves Álvarez, de Stéphane Rolland HC. GTRES

Nieves Álvarez vuelve a ser un referente en elegancia con un vestido de Stéphane Rolland HC, firma para la que desfiló en la Semana de la Moda de París hace tan solo dos semanas. El diseño se conforma de un top muy sugerente que se une mediante un cinturón de brillantes a una falda llena de volumen. Cabe destacar las joyas que luce la modelo, en concreto un anillo de Bvlgari que perteneció a la actriz Elizabeth Taylor.

Cristina Castaño, de Roberto Diz. GTRES

Cristina Castaño ha sido la primera en aparecer y lo ha hecho con un vestido del diseñador español Roberto Diz en el que las transparencias eran las protagonistas. La parte de arriba estaba acorsetada y de ella salía una cascada de encaje negro que lograba cubrir lo que la actriz no buscaba enseñar. El diseño lo terminaba de encumbrar con una capa a juego con hombreras. Todo un acierto por parte de la gallega.

Belén Rueda, de Valenzuela Atelier. GTRES

Belén Rueda ha apostado por algo diferente y se ha decantado por un traje de Valenzuela Atelier. El diseño, de terciopelo negro, llevaba incorporado una espectacular cola rematada con pelo con la que acaparó toda la atención en la alfombra roja. Todo el estilismo y junto a su peinado, nos trasladaban al Hollywood clásico.

Ana Milán, de Alicia Rueda. GTRES

El espíritu vintage continuaba con Ana Milán y su conjunto inspirado en los años 30. La prenda es obra de la diseñadora española Alicia Rueda e incorpora una capa con hombreras repleta de detalles dorados que reclamaban toda la atención. El vestido, por su parte, era de estilo lencero y realizado en crepe de satén.

Los peores vestidos

Pilar Ordóñez, de Agatha Ruiz de la Prada. GTRES

Pilar Ordóñez llevó la diversión a la alfombra roja con un total look de Agatha Ruiz de la Prada. Sin embargo, le falta la elegancia y el glamur que se espera en una entrega de premios tan importante como los Goya.

La compositora Zeltia Montes. GTRES

El look de Zeltia Montes no ha sido uno de los más acertados de la noche. La compositora llevó a la ceremonia un vestido compuesto por unas mangas voluminosas llenas de volantes y una falda de corte sirena que estaba pasado de moda.

María Jose Llergo, de Reveligion. GTRES

La cantante María Jose Llergo apareció con un vestido de Reveligion en azul pastel hecho a medida. No obstante, pese a que es un diseño muy actual con transparencias, corsé y mucho volumen no acaba por convencer.

Eduardo Casanova, de Mans. GTRES

Eduardo Casanova ha sido uno de los hombres que se han atrevido a llevar algo diferente con un traje de Mans. No obstante, los lazos gigantes bajo los hombros y en la espalda terminan por arruinar el look.

Macarena Gómez, de Teresa Helbig. GTRES

Macarena Gómez ha acudido a su diseñadora de cabecera, Teresa Helbig. Sin embargo, esta combinación ganadora ha fallado a la actriz con un diseño que no le termina de quedar bien. El ajuste es algo muy importante tanto en un traje como en un vestido y en esta ocasión, la pieza le queda grande.

La animadora Carla Pereira. GTRES

El look de Carla Pareira llamó la atención incluso antes de que empezara la alfombra roja. Si bien es un homenaje a Proceso de selección, el cortometraje de animación nominado a la estatuilla, no se trata de un look a la altura de una entrega de premios tan importante en nuestro país como los Goya.