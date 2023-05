La alfombra roja del Festival de Cannes nos está dejando look impresionantes que pasarán a la historia de la cita cinematográfica. Especialmente el pasado fin de semana ha habido demasiado nivel estilístico en la 'red carpet', por donde han pasado desde Irina Shayk, con un look arriesgado que no ha terminado de convencer, hasta Jennifer Lawrence con un vestido rojo espectacular.

La actriz acudió al 'photocall' de 'Anatomie d'une Chute' (Anatomía de una caída) y, sin duda, se convirtió en el centro de atención del momento. Una vez más, Lawrence apostó por el rojo, uno de sus colores favoritos para ocasiones especiales y que le sienta fenomenal. En esta ocasión lució un diseño de Dior que no puede ser más impresionante: cuenta con volantes en el escote, tirantes, un cuerpo superior ceñido, falda con pliegues y vuelo y un chal a tono que, sin duda alguna, elevaba el look haciéndolo impecable.

La actriz estadounidense acudió al pase de gala de 'Anatomy of a Fall', de Justine Triet. Pascal Le Segretain

Si bien es cierto que el look es espectacular, lo cierto es que Lawrence se ha arriesgado con la elección del calzado. La actriz ha apostado por la comodidad, pero no ha seguido el 'dress code', sino que se ha atrevido a ir en chanclas de playa. Si bien es cierto que la etiqueta del festival no hace mención a la altura de los tacones que deben llevar las mujeres invitadas, sí recomienda llevarlos.

Sin embargo, y aunque un protocolo nunca es una obligación y sólo es una recomendación, la actriz de Hollywood ha lucido este inesperado calzado.

Jennifer Lawrence en chanclas en la alfombra roja

A pesar de que el vestido rojo que Jennifer Lawrence ha llevado en la 'red carpet' es largo, hemos podido descubrir el calzado que ha llevado bajo el diseño cuando ha bajado las escaleras y se ha recogido la falda: unas 'flip flops' negras con suela de plataforma de Dior. Sin duda, un calzado comodísimo que sólo ella puede llevar con tanta elegancia.

Jennifer Lawrence con chanclas en el Festival de Cannes FREDERIC DIDES

Se trata de unas sandalias clásicas de dedo, que pertenece a la firma francesa y encontramos en la web de la 'masion' bajo el nombre de Diorsea- Sin duda, un calzado muy especial que tiene un precio de 690 € y que confirma que la tendencia de las 'flip-flops' estará muy presente este verano incluso en los eventos más sofisticados, como también adelantó Victoria Federica al ir en chanclas al 'front row' del desfile Crucero de Dior 2024.

