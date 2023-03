Sfera tiene el vestido de invitada que todas queremos para una boda: es frambuesa y los flecos los protagonistas

Ser la invitada perfecta no es tarea fácil. Además de estar alerta para saber cuáles son las tendencias que triunfarán en los vestidos de boda de cada año, debemos estar con los ojos bien abiertos para cuando, ante nosotras, aparezca EL VESTIDO. Lo decimos con mayúsculas porque buscamos un efecto wow generalizado cuando lo luzcamos el día del evento. Que nos sorprenda y nos encaje a la perfección no es lo único que le pedimos a esta prenda: que sea cómoda, para poder bailar sin molestias durante toda la noche y que combine con los complementos que ya tenemos, para no tener que hacer más inversiones (y aprovechar así las sandalias perfectas que encontramos el año pasado por solo 40 euros).

Y ya, si podemos pedir que sea un vestido low cost pero que parezca de firma de lujo, estaremos antes el outfit ideal. Ante estas exigencias, y la necesidad de apostar por una prenda que cumpla con lo que se lleva esta temporada, la búsqueda se complica. Pero, que no cunda el pánico. ¡Lo hemos encontrado! Además de tener un diseño espectacular y, por supuesto, cumplir con una de las tendencias que más nos gusta de esta temporada, es cómodo y nos evita la búsqueda de soluciones para lucir escotes (casi) imposibles.

No te vamos a hacer esperar más: el vestido para ser la invitada perfecta este año es de Sfera, en color frambuesa... ¡y tiene muchos flecos! Estos son los protagonistas de la prenda (¡y de las tendencias de este año!) y los encontramos como remate en las mangas y en el bajo de la falda. La prenda, disponible en la web de El Corte Inglés, tiene pinta de ser comodísima. Y, lo mejor de todo, es que podemos conseguir un vestidazo para eventos por menos de 60 euros.

Los flecos, el color y el corte... ¡no hay nada que nos disguste de este diseño! El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Vestido flecos frambuesa Descripción: Vestido midi de invitada con flecos largos en mangas y bajo. Es de color frambuesa, tiene el cuello alto y escote en ‘V’ como abertura ‘cut out’. Marca: Sfera Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 59.99 Imagen:

El vestido de invitada perfecta

Pensado para cualquier evento primaveral en el que no tengamos seguras cuáles van a ser las temperaturas, este vestido es la apuesta perfecta para ser la invitada de boda con la que soñamos ser. Por un lado, apuesta por uno de los colores que rara vez salen del catálogo de ceremonias: el frambuesa, un tono oscuro que favorece a todo tipo de pieles pero con la luz suficiente para no apagarnos. Además, en esta ocasión, apuestan por el satén como tejido, potenciando el brillo y evitando que podamos vernos más serias de la cuenta ni tampoco eclipsar a los protagonistas.

Ni que decir tiene que el diseño de este vestido es su verdadero punto fuerte: el corte midi potencia las piernas largas, el cuello alto con cut out en escote en ‘V’ le da ese toque sensual al que ninguna queremos renunciar y, aunque es una propuesta holgada, el satén acentúa nuestras curvas naturales dándole movimiento (¡y mucha comodidad, sobre todo, tras el convite!). Especial mención hay que hacer a los flecos con los que terminan las mangas y el bajo, que le dan ese toque de mantón de manila tan elegante al que renunciar sería un error.

El color de este vestido favorece a todos los tonos de piel. El Corte Inglés

