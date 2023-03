La alfombra roja de la gala de los Premios Oscar es, con permiso de las fashion weeks, uno de los momentos más importantes del mundo de la moda. Tanto por sus aciertos... ¡como por sus errores! Un escaparate de las tendencias que ya conocíamos y las que están por venir que rara vez no tiene como protagonista el vestido como prenda por excelencia y el escote imposible como la hazaña que todas queremos cometer, pero que, por cuestiones de logística, nunca llevamos a cabo. A ver quién se atreve con el corsé abierto de pailletes que llevó Emily Ratajkowski a la fiesta post-Oscar de Vanity Fair el pasado año, entre otras propuestas icónicas que han hecho historia.

Aperturas exageradas que nos encantan por su elegancia y diseño pero que, siendo prácticas, no vemos posibles de imitar dadas las altas posibilidades de enseñar más de lo que estaba previsto. Entonces, ¿cómo lo consiguen las famosas? Tal y como ya demostró Kim Kardashian en 2008 en una foto mítica que circula por internet y que después convirtió en seña de identidad de su firma de ropa interior SKIMS, el truco para lucir el escote perfecto (y sin sujetador) está en el esparadrapo.

La celebrity ha mostrado en más de una ocasión que con cintas adhesivas podemos ocultar el pezón y elevar el busto para que el escote caiga dónde queremos y cómo queremos. Una técnica fácil de llevar a cabo que realza y protege a partes iguales y que, si colocamos bien, será cómoda y duradera. De hecho, tal es el porcentaje de éxito entre quienes siguen el truco de Kim Kardashian que, además de ella, son ya muchos los ecommerce que han mejorado el clásico esparadrapo para potenciar las virtudes y comercializar una fórmula 100% efectiva, como la apuesta de menos de 13 euros de Primor.

Solo hay que aprender a colocarla de forma correcta para realzar el busto. Primor

La cinta adhesiva multiposición de In My size, que también está disponible en color negro y en café, permite crear un sujetador a medida, es decir, adaptarse a cada escote y a la necesidad de cada outfit sin que tengamos que preocuparnos de que la ropa interior vaya a quedar a la vista o de que el pecho se descoloque. Estas cintas, diseñadas con un suave adhesivo, permiten levantarlo y fijarlo tanto como necesitemos, pero, para colocarlo con garantías de que no se despegará, es recomendable limpiar la zona previamente y evitar cosméticos como cremas o aceites. Antes de fijar las cintas, debemos proteger los pezones con los cobertores que incluye la compra.

Una de las ventajas de apostar por este producto es que podemos añadir tantas cintas como necesitemos para colocar el pecho como deseemos. Es cuestión de práctica y uso dar con la tensión correcta para cada look. Además, ni el movimiento ni el calor o el frío hacen que el adhesivo pierda su eficacia, por lo que podremos llevarlo durante varias horas. También en Amazon encontramos este tipo de productos, como el de la marca Refun que, durante la redacción de esta noticia, ostenta la etiqueta de más vendido en su categoría.

Se corta con facilidad para que podamos crear bien el patrón. Amazon

Otras soluciones para lucir escote

Aunque las cintas adhesivas son una solución cómoda y efectiva que cada vez se está popularizando, hay quien busca alternativas en las que no es necesaria la práctica para conseguir los mejores resultados. Los cubre pezones son ejemplo de ello: basta con adherirlos en la zona para evitar que se marquen en las prendas, sobre todo las más ajustadas. La única desventaja de esta opción frente a la anterior es que no realzan el pecho, sino que se limitan a cubrir esta parte. En Women’Secret, los de Ivette Bridal tiene una zona transpirable en el centro y están forrados por un suave tejido.

No realzan el pecho pero son perfectos para evitar las marcas de la ropa interior en las prendas más ligeras. Women'Secret

Otra opción que permite dejar la espalda al aire sin renunciar a mantener el pecho en su sitio son las copas adhesivas con efecto push up, como este modelo de Hunkemöller que incluye una lazada en el medio para elevar el escote. Son reutilizables y está disponible en dos tonalidades.

Son la solución para realzar el escote sin tirantes. Hunkemoller

En la misma que esta opción anterior, pero para quienes no quieren elevar el pecho, podemos encontrar sujetadores adhesivos sin tirantes como el modelo Spi, de Ivette Bridal, a la venta en Women’Secret. Su diseño con copa de encaje lo convierte en una prenda preciosa y práctica para nuestro vestidor.

Es un clásico que siempre conviene tener en el armario. Women'Secret

