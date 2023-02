Encontrar el vestido de invitada perfecta, lo sabemos, no resulta sencillo. Menos si debemos tener en cuenta el tipo de evento (no es lo mismo una boda que una comunión), el protocolo marcado o el momento de celebración. Y, todo ello, intentando combinarlo con los complementos en los que ya hemos invertido, como los zapatos: ya que hemos encontrado unos de los que (¡por fin!) hemos conseguido no bajarnos en todo el día, queremos llevarlos tanto como podamos. Las pasarelas siempre son fuente de inspiración para estas jornadas marcadas por un dress code formal, tanto en las prendas que proponen como en los nuevos nombres que resuenan en el mundo de la moda.

De hecho, ha sido una de las recientes debutantes en la Mercedes-Benz Fashion Week la que nos ha dado uno de los vestidos más elegantes que podemos elegir para nuestros eventos de este año. Se trata de Tamara Falcó, quien ha presentado los nuevos diseños de su colaboración con Pedro del Hierro en la firma TFP. Los colores claros y vivos y las mangas con volumen son algunas de las señas de identidad de esta nueva propuesta que estará disponible a partir de marzo. ¡Pero que no cunda el pánico! El vestido que nos ha fascinado para invitadas ya está disponible, puesto que pertenece a la colección anterior.

Se trata del vestido Reyes en color dorado, con unos detalles fruncidos que favorecen a todas las siluetas y un corte cut out renovado para demostrar la vigencia de esta tendencia que ya triunfó el año pasado. ¡Incluso la reina Letizia se animó a lucirlos en el que convirtió en uno de los vestidos más buscados de la temporada! Nos ha enamorado su diseño... ¡y su actual precio! El coste habitual de esta pieza es de 269 euros, pero ahora está con un 71% de descuento, lo que nos permite conseguirla por 79.

Este vestido es ideal para una boda de entretiempo, ya sea de día o de noche. Cortefiel

Lo primero que llama la atención de este modelo es el tejido abambulado de lúrex dorado con el que ha sido confeccionado, que le aporta elegancia sin resultar ostentoso o excesivo, siendo perfecto para ser una invitada que llame la atención pero que no acapare el protagonismo de la novia. Además, al tener un corte cut out en los costados con frunce delantero consigue rejuvenecer esta tela tan asociado a los años más clásicos del cine, respirando frescura y jovialidad que, sin duda, son dos atributos que a todas nos gusta lucir.

Las mangas, otro de sus puntos fuertes: son silueteadas y semitransparentes para aligerar la textura de lúrex y cumplir con otra de las tendencias más vistas entre las invitadas de primavera. Un toque sensual que acentúa con la gran abertura central que le dará movimiento cuando caminemos y, por supuesto, ¡bailemos!

Un vestido para lucir con sandalias

Con la temporada de bodas de primavera, no imaginamos el conjunto perfecto si no es con unas buenas sandalias que le aporten elegancia y consigan el deseadísimo efecto de pierna largas. Estas, que también pertenecen a la colección de TFP by Tamara Falcó, son la opción ideal para nuestro vestido de lúrex: en color crudo, tacón de once centímetros y fabricadas con piel napa. El modelo Santa Cruz, nombre al que responden, pertenece a la primera colección cápsula de la socialité con Pedro del Hierro y, aunque en su momento costaban 229 euros, ahora con las rebajas de Cortefiel están rebajadas un 60% y te las llevas por 91.

El color crudo augura una inversión buena: combina con prácticamente cualquier prenda. Cortefiel

