Las sandalias de Zara Kids rebajadas a 15,99 euros que las mujeres mayores de 50 años llevan con look monocromático

Ya se ha ido la ola de calor y ha llegado el momento de disfrutar de los looks más frescos y bonitos, más allá de los vestidos fluidos, para salir a la calle y no arder en el intento. Aunque estamos en plena vorágine de rebajas, los descuentos tampoco pueden nublar nuestro juicio para no perdernos alguna de las joyas de esta temporada.

Las expertas en moda son especialistas en traernos estas prendas tan especiales a través de las redes sociales para que no pasen desapercibidas y ponerlas en el punto de mira, enseñándonos cómo podemos combinarlas o lo bien que sientan.

Carmen Gimeno es una de las mujeres más estilosas que podemos encontrar en Instagram y su estilo único la ha convertido en todo un referente para las mujeres mayores de 50 que buscan vestir de una forma más atrevida y actual, pero sin perder la elegancia.

Uno de sus últimos looks nos ha dejado con la boca abierta y jamás se nos hubiera pasado por la cabeza lucirlo en otro lugar que no sea la playa, pero Gimeno ha vuelto a dar en el blanco con este conjunto de encaje de Zara.

La 'influencer' ha apostado por un estilo veraniego de pantalón (35,95 €) y sobrecamisa de encaje (29,95 €) a juego en verde hierba que le da ese aire despreocupado, siguiendo la tendencia 'beach city' ('outfits' del verano inspirados en el mundo costero) que está arrasando esta temporada y que, además, realza el moreno que hemos cogido durante las vacaciones.

Gimeno hace una combinación peculiar y ha unido dos colores hasta ahora prohibidos: el verde y el azul. Antiguamente, estos dos tonos juntos venían precedidos de la frase “azul con verde se muerde”, pero como ya sabemos, este verano va de mezclar colores vetados como el rosa y rojo o el azul con el negro, que ya hemos visto en otras ocasiones.

La 'influencer' ha utilizado los accesorios para dar ese toque de contraste, con un bolso y sandalias en azul klein. Aunque ambos nos han maravillado, ha sido imposible evitar que nuestros ojos vayan directos a sus zapatos.

Las plumas llevan siendo un elemento indispensable en el último par de años, encontrándolas en vestidos, mangas o bajos de los pantalones para darle ese toque divertido y único a cualquier look y los zapatos no son ninguna excepción.

En este caso, Carmen Gimeno ha vuelto a Zara, pero esta vez a la sección Kids para encontrar este par de sandalias que nos han enamorado y están disponibles hasta la talla 39. ¿Lo mejor? Estas sí que están rebajadas a 15,99 euros, pero ya quedan pocos números así que tienes que darte prisa si quieres hacerte con ellas.

Conjunto de Zara ZARA

Como vemos, no hace falta vestir de una forma recatada, aburrida y poco llamativa pasados los 50 para ir elegante. La ropa es una herramienta para mostrar nuestra personalidad al mundo y debemos llevar la que más nos guste, tengamos la edad o la figura que tengamos porque, al igual que hace Gimeno, la vida es más bonita si vestimos lo que nos hace felices.

