Los cinco tipo de sandalias de mujer que son tendencia este 2022 (y 'tips' de estilista para llevarlas con estilo)

Estrenamos de manera oficial el (tan esperado) verano. Tras meses de frío, por fin llega esa estación del año con más horas de sol y, por supuesto, nuestro armario se adapta a las nuevas temperaturas. En cuestión de calzado, las sandalias se convierten en la opción favorita para pisar fuerte en el 'street style' e ir fresquitas y cómodas al mismo tiempo pero, ¿cuáles son las que triunfan este 2022? Para salir de dudas hablamos con una experta estilista que nos cuenta los tipos de sandalias que son tendencia y cómo llevarlas. ¿Tomas nota?

1. Sandalias con plataforma

Si buscas ir cómoda y a la última, las sandalias de plataforma son las que necesitas. Piluka de Echegaray, estilista y asesora de imagen corporativa y personal, reconoce que la principal ventaja de estos diseños es que "son ideales para darnos altura y caminar con comodidad". No obstante, es importante saber que estos modelos nos pueden restar elegancia y, por esta razón, están más indicados para el día a día. "Si tenemos una pierna ancha nos la ensanchará más visualmente, así que mi recomendación es utilizarlas con pantalones anchos o falta muy larga, que las cubran así nos dotarán de altura y nadie verá el resto", añade.

Las sandalias con plataforma aportan comodidad VALENTINA VALDINOCI - Imaxtree

2. Sandalias cangrejeras

Traídas directamente de la década de los 80 y los 90 (estéticas que, por cierto, son más tendencia que nunca), este modelo de sandalia es perfecto para dar un toque retro a nuestros looks, aunque puede que no a todas nos encaje con nuestro estilo habitual. No obstante, las cangrejeras han protagonizado los looks de las chicas que más saben de moda a nivel internacional durante estos últimos meses, quienes nos anticipaban la tendencia para el verano. Para acertar Piluka recomienda no usarlas si realmente no nos hace sentir identificadas.

Sandalias cangrejeras. @lindatol_/INSTAGRAM

3. Sandalias con tiras (con o sin tacón)

Las vemos en las colecciones de las principales firmas de moda, tanto de lujo como a nivel 'low cost' y es que, efectivamente, estos diseños son originales pero dejan a la vista el pie, "así que si nuestro pie no nos gusta mucho, no serán la mejor elección", confirma Piluka de Echegaray. Otro 'tip' que debemos conocer es que "si las tiras suben por el tobillo, tengamos en cuenta que acortarán visualmente la pierna, en ese caso, o tenemos piernas largas o deberemos complementarlo con una falta con pantalón corto para generar longitud en las piernas". No obstante, si quieres sumar centímetros de altura, también puedes optar por unas sandalias con tacón. ¡Tú eliges!

Las sandalias de tacón son originales y favorecedoras VALENTINA VALDINOCI / IMAXTREE

4. 'Thong sandals' o sandalias mule

Son aquellas sandalias en las que se lleva el pie prácticamente suelto. Pueden ser de dedo o clásicas, y darán un toque muy fresco y veraniego a nuestros looks. Quedan ideales tanto con pantalón como con faldas o vestidos pero "tengamos en cuenta que al apoyarse entre los dedos, donde no solemos tocar con nada, puede generar dolor o incomodidad", advierte la estilista.

Las sandalias mule quedan bien con vestidos, faldas y pantalones Vincenzo Grillo/IMAXTREE.COM

5. Sandalias 'trekking'

Sin duda alguna son las más informales entre todas las tendencias. De manera original son aquellas que inicialmente están pensadas para caminatas más largas pero en muchas ocasiones no renuncian al diseño. La analista recomienda lucirlas en los looks más relajados.

Las sandalias 'trekking' las puedes llevar con tus looks más relajados Imaxtree

