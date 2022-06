Zendaya se atreve con otra de las combinaciones prohibidas durante la gala Time100

Anoche, se celebró la gala TIME100, un evento anual que conmemora el lanzamiento de las '100 personas más influyentes del mundo' con una alfombra roja completamente a la altura.

Entre sus invitados, no pasaron desapercibidos la actriz Amanda Seyfriend, Bill Gates, Andrew Garfield, el cantante J Balvin, el campeón de la NBA Dwayne Wade y Zendaya, entre otras personalidades. Todos se reunieron en Jazz at Lincoln Center de Nueva York en una fiesta donde no podían faltar los looks deslumbrantes y los discursos conmovedores.

Como siempre, el estilismo de los invitados fue una de las cosas más esperadas de la noche y, evidentemente, Zendaya fue el centro de atención. No por nada la actriz ha sido la última en recibir el título honorífico de 'Fashion Icon', entregado por el Consejo de Diseñadores de Moda Americanos (CFDA).

En esta ocasión, la intérprete de MJ en las películas del Spiderman de Tom Holland, se ha atrevido con una de las combinaciones prohibidas del mundo de la moda: azul y negro.

Zendaya durante la Gala TIME100. GTRES

La actriz deslumbró con un vestido 'vintage' palabra de honor sin tirantes con un diseño en paneles geométricos, obra de Bob Mackie, que creó en 1998. La parte superior de su vestido presentaba un escote pronunciado y un top que abrazaba su figura, mientras que la parte inferior se ensanchaba en una falda amplia con mucho peso, caída y movimiento.

Además de ser la reina de los vestidos de archivo, a Zendaya también le gusta atreverse con todos sus looks, dejándonos con la boca abierta siempre con su vestuario arriesgado, pero muy acertado. En esta ocasión, el vestido de la artista combina el negro y el azul, dos colores que, según una regla de la moda, no pueden conjuntar y nos ha demostrado que se trata de una norma totalmente absurda.

Esta es otra manifestación de una tendencia que viene arrasando esta temporada: el coordinar colores prohibidos. Gracias a la nueva corriente de los colores vitaminas, vemos looks muy vibrantes, donde las tonalidades neutras no existen y es en este contexto donde nos volvemos más atrevidas y nos atrevemos con todo.

Zendaya durante la Gala TIME100. GTRES

Primero fue el rosa con el rojo, sí, el de la rima del puñetazo en el ojo. Pese a todas las reticencias, se ha convertido en una de las combinaciones más utilizadas de la primavera-verano, siendo la manicura más pedida en los salones, aunque en la moda no se queda atrás.

Ahora, parece que es el turno del azul con el negro para hacerse con las calles. De esta forma, encontramos el binomio perfecto, ya que el rosa con el rojo es ideal para el día, mientras que este, al ser más oscuro, queda mejor en las noches de verano.

Sin duda se trata de una apuesta muy arriesgada que no todo el mundo está dispuesto a seguir. Por suerte, ha sido la misma Zendaya quién ha sentado las bases y gracias a su influencia, estas normas tan tontas serán cosa del pasado.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.