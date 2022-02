Influencers mayores de 50 años que debes seguir en Instagram para vestir bien a cualquier edad

Los clichés de la moda se acabaron. Al igual que sabemos que todas las tendencias acaban volviendo (incluso aquellas que juraste no volver a ponerte), también sabemos que el estilo no entiende de edades. Por suerte, las redes sociales en general, e Instagram en particular, se convierten en todo un escaparate de inspiración a la hora de buscar estilismos y hacernos con las prendas más favorecedoras. Y, por supuesto, también para encontrar ideas de looks con los que vestir bien a cualquier edad. Y es que, ¿quién dijo que no se puede vestir de manera rejuvenecedora y favorecedora una vez pasados los 50?

Tanto sobre las pasarelas de grandes firmas como en los 'lookbooks' de las marcas 'low cost' se reivindica el papel de las mujeres maduras con el objetivo de seguir demostrando que el estilo es apto para cualquier edad. Aunque es cierto que en Instagram la mayoría de 'influencers' de moda suelen ser chicas jóvenes, cada vez encontramos más perfiles que inspiran a mujeres de 20, 30, 40 y más de 50 años.

A continuación encontrarás una minuciosa selección de los cinco perfiles nacionales que debes seguir en Instagram para vestir bien a cualquier edad pero, empecemos por el principio...

¿Cómo vestir bien a los 50 años?

Lo primero que debes tener en cuenta para vestir bien cuando tienes 50 años o más, como así ocurre con cualquier otra edad, es que debes optar por prendas y diseños con los que te sientas cómoda y 100% segura de ti misma. No obstante, existen diferentes trucos que podemos tener en cuenta para sacar el máximo partido a nuestra silueta y conseguir un look favorecedor. Tal y como recomiendan Jesús Reyes, experto en moda, asesor de imagen y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación; así como la estilista especializada en imagen personal Piluka de Echegaray, algunos de los consejos a tener en cuenta son:

Optar por pantalones de tiro alto y que no sean excesivamente ajustados (rectos o 'palazzo'), especialmente en la zona del abdomen.

(rectos o 'palazzo'), especialmente en la zona del abdomen. Elegir prendas de colores que aporten luminosidad a la piel , como tonos blancos, beiges, 'azul baby'...

, como tonos blancos, beiges, 'azul baby'... Tener cuidado con los estampados , ya que pueden aportar volumen, como es el caso de las rayas horizontales.

, ya que pueden aportar volumen, como es el caso de las rayas horizontales. Atreverse con los monos, los conjuntos de dos piezas o los vestidos de corte imperio , ya que son un 'must'.

, ya que son un 'must'. Elegir sandalias, cuñas o salones mejor que botines o botas.

Ahora que ya conoces los trucos básicos de estilo para vestir bien a los 50, toma nota de las 'influencers' de más de 50 años que te inspirarán para ello.

1. Carmen Gimeno

La bilbaína Carmen Gimeno, a sus 59 años de edad, demuestra que la comodidad y el estilo SÍ pueden ir de la mano. En su armario no faltan prendas amplias (como pantalones holgados, vestidos largos o abrigos 'oversize) y, por supuesto, las zapatillas. Los colores llamativos, las combinaciones arriesgadas y las prendas tendencia de firmas 'low cost', como Mango, Zara o incluso Bershka, también caracterizan su estilo.

2. Pilar de Arce

Si buscas looks sofisticados y elegantes que puedas llevar incluso en tu día a día, el perfil de Pilar de Arce se convertirá en tu máxima inspiración. La valenciana afincada en San Sebastián es estilista y sus propuestas pueden recordarnos a las de las 'celebrities' que mejor visten en nuestro país. Se atreve con los tacones en todos sus formatos (botas, zapatos y sandalias) y tiene un don a la hora de combinar estampados de la manera más acertada.

3. Silvia Soler

Silvia Soler ha conseguido ganarse un hueco en el corazón de las amantes de la moda más exigentes. Siendo la madre de una de las 'influencers' más seguidas de nuestro país, María Fernández-Rubíes, se ha convertido en una creadora de contenido y una máxima inspiración para las mujeres maduras. Sabe cómo lucir los básicos que todas tenemos en el armario de la manera más rejuvenecedora, pero también anima a llevar aquellas prendas más atrevidas de forma elegante, como puede ser un vestido de lentejuelas o un diseño con escote asimétrico.

4. Susi Rejano

Diseñadora de moda y madre de otra importante 'influencer' española, Carla Hinojosa. Susi Rejano es pura inspiración para aquellas mujeres que buscan looks formales para el día a día (incluso para ir a trabajar) pero con un toque de tendencia actual. En su guardarropa son imprescindibles los pantalones de tiro alto o los trajes, pero también diseños en clave 'comfy' como sudaderas o jerséis amplios.

5. Maica Jáuregui

Si hay alguien que sepa cómo sacar el máximo partido a nuestra silueta, ella es Maica Jáuregui. Es de Barcelona y se dedica de manera profesional al asesoramiento de estilo e imagen personal. Presume de un estilazo elegante con toques de tendencia y, sin duda, la moda 'made in Spain' es su debilidad. Otro de los puntos que más gustan de la 'influencer' madura es que suele dar un truco de estilo o consejo con los looks que comparte con sus seguidores.