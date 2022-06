La reina Letizia tiene el mono de Mango de 39,99 euros que llevarías para el 'brunch' del domingo

Esta mañana, la reina Letizia se ha desplazado hasta la Residencia de Estudiantes de Madrid para presidir la reunión del patronato, el máximo órgano de gobierno de esta institución, en uno de los centros culturales más relevantes de nuestro país.

Para esta ocasión, Letizia ha querido mostrar su lado más actual con un mono informal estilo camisero perfecto para estos días de calor que se están sufriendo en la capital, sobre todo en las horas en las que la reina ha acudido a esta institución tan señalada de Chamartín.

Esta prenda, de estampado blanco y negro, silueta fluida, manga corta y cuello acabado en pico ha causado sensación entre los asistentes, que han podido ver a la reina de una forma más relajada y cercana de lo habitual.

La reina Letizia en la reunión con el Patronato de la Residencia de Estudiantes GTRES

Esta es la segunda ocasión que le vemos este mono de Mango, ya que lo estrenó en 2020 en Cuenca, durante la cuarta parada de la gira de los Reyes que hicieron por toda España durante el verano tras acabar el confinamiento por el coronavirus.

En su momento, el mono causó furor debido a su precio tan 'low cost' y es que no llegaba a alcanzar los 40 euros en las tiendas de la firma catalana. Uno de sus atractivos y que por eso le gusta tanto a la reina, es el cinturón que se ciñe a la cintura, favoreciendo mucho a su silueta.

Como en la primera ocasión, Letizia lo ha acompañado con unas alpargatas de cuña en color crema de la marca Mint & Rose, en el modelo Sardinia. Al ser su tipo de calzado predilecto para los meses de calor, la reina los tiene en varios colores, entre ellos el fucsia (tan en tendencia) que llevó para la inauguración de la Feria del Libro del 2022.

La reina Letizia en la reunión con el Patronato de la Residencia de Estudiantes GTRES

En cuanto a su look 'beauty', ha optado por un maquillaje natural y relajado en tonos tierra y un bronceado sutil, mientras que para su peinado, se ha ido más hacia las tendencias con un pelo con volumen y puntas hacia dentro al estilo noventero.

Por su parte, en los accesorios no ha podido ni querido prescindir del anillo ovalado de Karem Hallam, su favorito, que ha combinado con unos discretos aros dorados. Esta vez no ha prescindido del bolso y ha guardado sus cosas en una cartera de mano blanca, a juego con el resto del look.

El mono ideal para los 'brunch'

Aunque por desgracia ya no esté disponible, Mango también cuenta con otros monos 'low cost' muy similares que también adoraría la reina Letizia, como este de lunares.

El diseño de cuello cruzado y sin mangas es perfecto para estos días de calor gracias a su comodidad y su estampado tan en tendencia, lo que le hacen perfecto para cualquier ocasión, ya sea un 'brunch' con amigas o una comunión. Lo podemos encontrar en la página web de la marca por 49,99 euros.

Mono estampado de lunares de Mango Cortesía

Este mismo viernes, el rey Felipe VI acudirá la cena por los 18 años de la princesa Ingrid Alexandra de Noruega, en el Palacio Real de Oslo. Sin embargo, no le acompañarán ni Letizia ni la princesa Leonor, que hoy termina sus clases de primero de bachillerato en el internado de Gales, Reino Unido.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.