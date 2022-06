La reina Letizia brilla con un vestido semitransparente de encaje blanco muy veraniego

La agenda semanal de compromisos de la reina Letizia arranca con un acto muy especial. Esta mañana ha tenido lugar la entrega de la Bandera Nacional a la 'Fuerza de Guerra Naval Especial' (FGNE), que ha tenido lugar en el muelle de Juan Sebastián Elcano de Cartagena (Murcia).

La 'Fuerza de Guerra Naval Especial' no tiene bandera de combate porque es una unidad relativamente nueva, ya que fue creada en el año 2009. Actualmente es la unidad de fuerzas especiales de la Armada y se formó sobre las bases de la Unidad Especial de Buceadores de Combate (UEBC) y la Unidad de Operaciones Especiales (UOE) de la Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR) del Tercio de la Armada (TEAR). Según informan desde la Casa Real, es una fuerza de operaciones especiales preparada para actuar en el entorno marítimo, pero también en el terrestre. Además adopta los criterios exigentes de la OTAN y la UE para estar a la altura de otras unidades experimentadas como los 'Navy Seal' de Estados Unidos.

La reina Letizia ha sido quien ha acudido a este acto y para la ocasión, tal y como nos tiene acostumbradas, ha escogido un estilismo brillante con el que se adelanta al verano.

Se trata de un diseño blanco semitransparente confeccionado con motivos florales de encaje, sin mangas, con escote en caja y con un largo midi de lo más favorecedor. A pesar de contar con un diseño aparentemente recto, la realidad es que es entallado en la parte superior y más holgado en la falda.

La reina Letizia con vestido blanco de encaje durante el acto de entrega de la Enseña Nacional de la Fuerza de Guerra Naval Especial. GTRES

Doña Letizia lo ha llevado con unos zapatos destalonados de color celeste que combinan con sus pendientes del mismo color de Bvlgari, que ya ha lucido en otras ocasiones, así como el detalle que lleva en el pecho de la Gran Cruz de Carlos III. A modo de 'beauty look', la reina ha apostado por un recogido que dejaba su rostro al descubierto, así como un maquillaje protagonizado por sombra de ojos en color tierra.

La reina Letizia opta por un recogido muy elegante GTRES

En definitiva, se trata de un look con el que Letizia vuelve a defender al blanco como su color imprescindible de la temporada.