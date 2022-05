El vestido camisero de color fucsia que la reina Letizia lleva con alpargatas para la inauguración de la Feria del Libro 2022 de Madrid

Un año más, El Retiro vuelve a acoger la Feria del Libro de Madrid, donde la cultura y la naturaleza se encuentran en un escenario idílico para la lectura. En una edición más cercana a la normalidad, la reina Letizia se ha acercado a los famosos jardines para su inauguración.

2022 ha sido escogido como el año en el que la Feria del Libro vivirá su edición más épica y se convertirá en la más grande en tamaño del siglo XXI, contando con un total de 378 casetas y más de 400 expositores, donde podremos encontrar firmando obras tanto a los autores más reconocidos de nuestro país como a 'tiktokers' e 'influencers'.

Para un evento tan señalado, la reina ha vuelto a recurrir al fucsia, uno de los colores tendencia de la temporada que ha lucido recientemente. En esta ocasión lo ha llevado en un diseño camisero de lo más veraniego y favorecedor.

En las últimas semanas, estamos viendo como Letizia ha dejado a un lado el rojo, su color fetiche, y está apostando por el blanco y el rosa, que están más de moda esta temporada.

La reina Letizia en la inauguración de la Feria del Libro 2022 en Madrid. GTRES

Este vestido rosa, de largo midi muy favorecedor, la reina lo lleva con estilo y elegancia acentuando la cintura gracias al cinturón (uno de sus accesorios imprescindibles para los vestidos fluidos).

Aunque es ideal para este verano, no es la primera vez que la vemos con este diseño, ya que pertenece a la colección de verano 2020 de Hugo Boss. La reina lo estrenó en junio del 2021 durante la inauguración de la exposición Berlanguiano. Luis García Berlanga (1921-2021) en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid.

Sin embargo, desde el día que lo llevó por primera vez, no se lo habíamos visto de nuevo. En aquella ocasión lo combinó con unos salones de piel de serpiente a tono de Carolina Herrera, pero en esta ocasión ha logrado rejuvenecer su imagen al combinarlo con unas alpargatas rosas con tiras atadas al tobillo.

La reina Letizia en la inauguración de la Feria del Libro 2022 en Madrid. GTRES

En cuanto a su look de belleza, la reina ha relajado su ahumado en tonos tierra y se ha decantado por un discreto 'eyeliner' marrón, que no solo le queda mejor, sino que potencia el color verde de sus ojos. En el resto de su rostro ha seguido con la naturalidad, con colores muy favorecedores.

Por otro lado, en cuanto a su melena, sigue sin innovar y ha aparecido con su eterna melena lisa y la raya en medio. Eso sí, esta vez ha relajado el color de las cejas, acercándose más al tono de su pelo, por lo que su rostro se ha dulcificado al instante.

Para las joyas, se ha decidido por un estilo minimalista, llevando simplemente unos pendientes de aros dorados y su anillo de Karen Hallam.

Consigue el 'total look' en rosa de la reina Letizia

Aunque, como hemos dicho antes, este modelo del vestido de Letizia ya no está en el catálogo, esto no nos impedirá emular su look. Por suerte, Hugo Boss ha lanzado un diseño muy similar al que lleva la reina, pero esta vez es sin mangas y ha omitido los botones, dando como resultado un vestido de paneles muy favorecedor y en tendencia por 179,95 euros.

Vestido escalonado sin mangas en rosa de Hugo Boss HUGO BOSS

Tanto hoy como en el 2021, Letizia ha usado distintos cinturones a tono para acentuar la cintura. Ambos destacan por ser bastante estrechos (otra de las tendencias en cuanto a accesorios de la temporada), por lo que este cinturón de piel fucsia de PielFort fabricado en Ubrique por 24,95 euros es perfecto.

Cinturón fino de piel fabricado en Ubrique de PielFort PIELFORT

Finalmente, la reina ha acompañado al conjunto con unas alpargatas rosas. Aunque podemos encontrar modelos similares en cualquier alpargatería histórica, podemos hacernos con estas de Ese o Ese por 69.90 euros.