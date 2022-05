Este es el look definitivo para llevar el color fucsia esta primavera-verano 2022

La temporada de primavera-verano 2022, tal y como nos adelantaron las pasarelas y como podemos ver actualmente en el 'street style', está protagonizada por colores alegres y vivos con el que queremos mandar el mensaje de optimismo, tras la vuelta a la antigua normalidad que tanto echábamos de menos.

Con respeto del color verde, azul o naranja, otro de los tonos de los que no podemos olvidarnos para nuestros looks de temporada es el color fucsia. Tanto si eres amante del rosa como si no, este color intermedio entre el rojo y el violeta es la versión versión más vibrante del rosa y es favorecedor para todo tipo de pieles, tanto si eres más morenita como si tienes la piel más clara. Y, en concreto, esta primavera-verano 2022 llega en versión flúor para protagonizar las colecciones de las principales firmas.

En una las de las capitales de la moda más valoradas, Milán, hemos dado con un look de temporada que te animará a atreverte de una vez por todas con el color fucsia, y lo hemos recreado con prendas asequibles para todos los bolsillos que puedes encontrar ahora mismo en 'stock'.

Se trata de un look formado por un traje con blazer XXL y hombrera marcada con pantalón a tono, combinado con una camiseta básica de cuello redondo blanca, sandalias planas negras, bolso de estilo 'baguette' y gafas de sol negras rectangulares. Un 'mix' con el que acertar y triunfar.

El look definitivo para llevar el color fucsia esta primavera Imaxtree / Canva

Consigue el look en versión 'low cost'

Nuestra propuesta para copiar el look con prendas asequibles para todos los bolsillos es la siguiente: