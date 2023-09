Moda otoño-invierno: estas son las piezas básicas que no pueden faltar en tu armario la próxima temporada

¿Listos para un adelanto exclusivo de lo que Zara, la marca de Inditex más popular en España, tiene preparado para la próxima temporada? Sabemos que el otoño es ese momento mágico en el que los colores cambian y el ambiente se llena de un aire fresco y vibrante. Es la época perfecta para lucir atuendos que reflejen esa mezcla de sofisticación y despreocupación, y cuanto más combinables, mejor.

Desde botas cowboy que te harán sentir como una verdadera prescriptora de moda hasta conjuntos coordinados que te permitirán lucir impecable mientras te sientes cómoda, Zara ha reunido una colección que abraza las tendencias de otoño con un toque informal pero chic. Así que, relájate, ponte cómoda y descubre cómo el gigante de Inditex está a punto de revolucionar tu fondo de armario con su visión fresca y relajada de la moda otoñal. Pero, ¿cuáles son las prendas de Zara más en tendencia?

Blazer cruzada 'oversize' de Zara

Blazer asimétrica cruzada. Zara

Cuando se trata de construir un fondo de armario sólido para el otoño, una pieza esencial que no debe faltar es una blazer versátil y atemporal. El otoño es el momento perfecto para añadir capas y estilo a tu guardarropa, por ello, Zara trae esta temporada esta blazer en un tono tan combinable como la propia prenda. (Precio 39,95 €, Ref. 2753/132)

La blusa estampada y atemporal

Blusa con bordados. Zara

Esta prenda es un tributo a la frescura y el encanto, llevando consigo un toque de naturaleza y estilo a cada rincón de tu armario. Los bordados de flores dan un toque de personalidad a esta prenda tan versátil, ideal para lucir estilosa en tu día a día laboral. Desde su versatilidad hasta su calidad inigualable, esta blusa seguramente se convertirá en una de tus piezas favoritas en tu guardarropa. (Precio 39,95 €, Ref. 1821/121)

Las botas cowboy siguen de moda

Botas cowboy marrones. Zara

Cuando el otoño llega con sus hojas doradas y su brisa fresca, es el momento perfecto para añadir un toque rústico y elegante a tu estilo. Y qué mejor manera de hacerlo que con unas botas cowboy marrones, que llevan marcando tendencia entre las prescriptoras de moda estos últimos años. Estas botas no solo te mantendrán cómoda durante las cambiantes temperaturas, sino que también te permitirán lucir con estilo y autenticidad. (Precio 89,95 €, Ref. 2003/210)

Un básico infalible: mono largo denim

Mono denim largo. Zara

Si alguna vez soñaste con el glamuroso y divertido mundo de Barbie, estás a punto de ver cómo ese encanto se fusiona con la moda contemporánea. La estética 'barbiecore' junto al denim, hacen un cóctel molotov que no puede estar más de moda. No solo es una prenda de moda, sino también una forma de abrazar la diversión y la creatividad en la manera en que te vistes. ¿A qué esperas para hacerte con esta prenda Barbie? (Precio 39,95 €, Ref. 2569/280)

El pantalón vaquero de Zara que mejor sienta

Vaqueros marine straight Zara

Cuando se trata de encontrar unos vaqueros que combinen estilo y funcionalidad, los vaqueros Marine Jeans de Zara se destacan como una opción ideal para el entretiempo. Estos vaqueros que siempre se agotan, pero siempre vuelven, no solo ofrecen una apariencia elegante y atemporal, sino que también están diseñados para estilizar tu figura de manera favorecedora. (Precio 29,95 €, Ref. 7513/241)

Vestido crochet asimétrico: pura elegancia

Vestido crochet blanco Zara

¿Quién dijo que los vestidos de crochet eran solo para verano? Este vestido no solo te mantendrá cómoda en los días más cálidos, sino que también podrás lucirlo con una sobrecamisa cuando haga algo más de fresco. El blanco roto o marfil del vestido añade un toque de elegancia y pureza, perfectamente adecuado para esta temporada de transición. Además, el tono blanco es un lienzo perfecto para accesorios en tonos otoñales como marrones, dorados y naranjas. (Precio 39,95 €, Ref. 2712/484)

Alerta tendencia: este chaleco sastre corto

Chaleco de sastre corto Zara

Esta prenda es un fichaje estrella para tu fondo de armario de otoño por su versatilidad y elegancia, permitiéndote crear conjuntos sofisticados y con estilo. Ya sea que lo combines con pantalones de vestir, faldas o incluso jeans, el chaleco sastre corto es un elemento imprescindible para quienes buscan un look pulido y contemporáneo. (Precio 25,95 €, Ref. 9929/329)

Falda satinada plisada para todos tus eventos

Falda midi satinada rosa. Zara

Esta temporada esperamos ver como la tendencia Barbie se extiende hacia los outfits de entretiempo. Por ello, no puedes olvidar hacerte con un par de prendas rosa, para no dejar de estar en tendencia. El corte midi y la textura satinada de la falda añade un brillo sutil y una sensación de lujo a tu look. La combinación de color y textura hace que esta falda sea una opción ideal para todo tipo de situaciones, desde eventos más formales y especiales, hasta outfits más casuales. (Precio 29,95 €, Ref. 9878/240)

Cómodo y versátil: un pantalón estampado

Pantalón estampado. Zara

Este pantalón estampado azul es la prenda ideal para darle vida a tus conjuntos en esta temporada. El estampado añade dinamismo y personalidad a tu atuendo, mientras que el color azul evoca serenidad y frescura. Además, en Zara también encontrarás la blusa a conjunto. ¡Lleva estas dos prendas juntas y arrasa por donde pases! (Precio 15,99 €, Ref. 2183/249)

El bolso más original de Zara

Bolso City Ollados Zara

Este bolso denim nuevo en Zara, tiene todas las papeletas para ser el gran agotado de la temporada. Y es que otoño es el momento perfecto para llevar un bolso que refleje ese ambiente cómodo y casual. Su tono versátil y su estilo desenfadado se adaptan perfectamente a los días de otoño. (Precio 29,95 €, Ref. 6148/210)

