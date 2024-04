Las prendas necesarias para llevar el estilo 'cowboy' como Vicky Martín Berrocal

Las precursoras de moda esta temporada han dejado claro que además de llevarse la tendencia 'coquette' y el estampado de leopardo, el estilo 'cowboy' volvía con fuerza. La española Vicky Martín Berrocal, que sabe muy bien de qué va esto de la moda, se ha unido a esta tendencia del oeste llevando algunas de las prendas básicas para conseguirlo, como es el sombrero de ala y una falda midi de ante en color marrón.

Como la diseñadora dice en el post, se trata de un look 'cowboy chic' porque le ha dado ese toque con la camisa negra con transparencias en color negro y anudada por delante. Vicky Martín Berrocal nos ha hecho recordar con este conjunto que el estilo del Oeste está en auge y que si queremos, va a ser fácil seguir esta tendencia.

Los básicos del estilo 'cowboy'

Si quieres unirte a esta moda, es mucho más fácil de lo que piensas. Puedes convertir tus looks de diario siguiendo esta tendencia con uno de estos tres básicos: botas o botines cowboy, una prenda con flecos y el sombrero de ala. Puedes combinarlas entre sí o solo decantarte por llevar una de ellas.

Estos son los elementos básicos de esta tendencia pero si quieres ir más allá, elige prendas en tonalidades tierra, chaquetas de ante, prendas tejanas y estampados de cuadros.

Prendas básicas del look 'cowboy': chaqueta de flecos, sombrero de ala y botines. D.R.

La chaqueta perfecta para tu look del más puro estilo western puede ser esta de color marrón de efecto ante con flecos de Slowlove (precio rebajado: 49,99 euros. Referencia: 6437002-50). Para conseguir un sombrero de ala echa un vistazo a uno como este sombrero negro de la marca española Raceu Hats (Precio: 78 euros. Modelo: Cowboy Dakota Negro). Las botas y botines cowboy no pasan de moda, pero si quieres convertirte en una auténtica 'it girl', hazte con unos metalizados como estos en tono dorado de Refresh (Precio: 59,95 euros. Referencia: 171960).)

El resurgir de la estética 'cowboy'

Emili Sindlev, en la Semana de la Moda de Milán con look de estilo 'cowboy'. Instagram

Las semanas de la moda de este año han dejado claro que la estética 'cowboy' es una realidad para esta temporada. Muchas de las precursoras de moda que asistieron a los desfiles celebrados hace unos meses en ciudades como Nueva York, Milán o Copenhague se han rendido ante este tipo de complementos y prendas.

Emili Sindlev apostó por un look cowboy para acudir al desfile de Alberta Ferretti en Milán. La influencer danesa apostó por un sombrero de ala ancha en color clarito.

Pero no solo en las calles de las ciudades más importantes y ni en el Festival de Coachella, hemos podido ver diferentes ideas para llevar este estilismo tan del Oeste que lleva en auge unos cuantos años. La auténtica reina de esta estética esta primavera es Beyoncé. La cantante texana lanzó su single de country Texas Hold 'Em el pasado mes de marzo y desde entonces sus looks no dejan de seguir esta tendencia.

Puede que Beyoncé esté llevando esta tendencia a su máxima expresión, pero han sido otras famosas las que han caído rendidas a algún complemento 'cowboy', como por ejemplo, Alessandra Ambrosio, que como hemos podido ver, estas botas son sus favoritas para ir de festival. O Paula Echevarría, que las utiliza para trabajar.

Tiendas para encontrar tus prendas 'folk'

Beyoncé, amante del look 'cowboy' esta temporada. Instagram

Una de las primeras marcas que se nos viene a la cabeza para encontrar prendas de estética 'folk' o 'cowboy' sería la Slowlove. Esta tienda en la que participan Sara Carbonero e Isabel Jiménez destaca por sus prendas de colores, tejidos y formas muy en sintonía con la naturaleza. Encontrarás prendas y complementos con flecos, botas de estilo de vaquero y trajes de dos piezas bordados y, por supuesto, el 'denim'.

Los flecos se llevan esta temporada así que encontrarás prendas con ellos en la mayoría de tus tiendas habituales, así como también botas y botines 'cowboy'.

Ahora si realmente quieres meterte de lleno en un 'total look', tienes que visitar la web Western&Cowboy, donde encontrarás absolutamente todo lo que necesites para seguir esta tendencia top de esta primavera.

