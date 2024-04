Isabel Díaz Ayuso copia el look que Vicky Martín Berrocal llevó a una cita romántica

La fecha del 23 de abril está marcada en el calendario nacional con la entrega del Premio Cervantes al escritor español Luis Mateo Díez, que tiene lugar en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), presidida por los reyes de España.

Además del rey Felipe VI y la reina Letizia, a la cita también han acudido otras autoridades como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En esta cita, la reina se ha convertido en el centro de atención gracias a la elección de su look, con el que ha roto una tradición estilística que ella misma seguía desde hace varios años. En concreto, ha llevado un vestido de 'tweed' de corte midi muy elegante del que aún no se conoce el origen. Sin embargo, doña Letizia no ha sido la única que ha cautivado con su 'outfit', sino que Isabel Díaz Ayuso también ha sabido acertar con su vestimenta: un 'dos piezas' de color azul que, además, habría copiado a su diseñadora de cabecera, Vicky Martín Berrocal.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, llegan acompañados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (3d), la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judit Piquet (2d), y el rector de la Universidad de Alcalá de Henares, José Vicente Saz (d), para presidir la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2023 al escritor español Luis Mateo Díez. EFE/Fernando Villar EFE

Isabel Díaz Ayuso ha llevado un 'total look' azul eléctrico, formado por una blusa amplia con detalle de lazada al cuello y manga abullonada larga, así como por un pantalón 'wide leg'. Sin duda, se trata de una de las tonalidades que más se repite en el 'street style' desde hace varias temporadas, porque además de favorecer a todo tipo de pieles y colores capilares, también aporta un toque extra de modernidad y originalidad a cualquier look.

Este conjunto pertenece a una de las firmas favoritas de la política: Victoria Colección, que pertenece a la sevillana Vicky Martín Berrocal. De hecho, este look lo llevó la propia diseñadora el pasado mes de febrero a una cita romántica con Enrique Solís, aunque hoy Ayuso lo ha rescatado para este evento de trabajo.

El traje pertenece a la nueva colección de la firma y responde al nombre de Yunnan. La chaqueta tiene un precio de 195 €, mientras que el pantalón de 179 €. La política del Partido Popular ha completado su estilismo llevando el pelo recogido y un maquillaje de efecto muy natural.

Conjunto 'Yunnan' de Victoria Collection Victoria Collection

