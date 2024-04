La reina Letizia modifica su vestido para adaptarse a la etiqueta de su último evento en los Países Bajos

Ayer los reyes de España se despidieron de los Países Bajos con un evento que daba por concluido su viaje de Estado. Durante estos últimos días, tanto Felipe VI como Letizia han asistido a cenas de gala —con su besamanos y comentada visibilización del neuroma de Morton— y diferentes eventos, como la organización LAB6 o un coloquio de cine español.

Para su despedida, los reyes de Holanda, Máxima y Guillermo Alejandro, acompañados de su hija Amalia, acudieron junto a sus Majestades al Straat Museum de Ámsterdam para una recepción de devolución, donde Felipe y Letizia agradecieron la hospitalidad de los Orange durante la exposición de diez muralistas españoles y holandeses.

Ambas reinas han impresionado con sus looks, disputándose el protagonismo en un duelo de estilo del que no está claro la ganadora. Por su parte, Máxima de Holanda ha rescatado una pieza de Jantaminiau que lleva en su armario, al menos 10 años, pero no deja de ser tendencia. Se trata de un diseño en verde y beige, de largo midi y con 'escamas', que termina adornando su cuello con un gran lazo.

Un vestido 'escultural'

En cuanto a Letizia, la reina de España ha vuelto a hacer un guiño al país anfitrión con un vestido de una firma holandesa que unifica la costura con la escultura en diseños monumentales y geométricos. Sin embargo, como hace en muchas ocasiones, lo ha modificado para que sea más recatado y se ajuste a la etiqueta del evento.

El rey Felipe VI con la reina Letizia durante su visita a la exposición de arte contemporáneo en el Straat Museum de Ámsterdam EFE

La firma tras este vestido es Benchellal, que ya ha vestido a otras 'royals' como Máxima de Holanda y Rania de Jordania. Tal y como anuncia la marca, en esta ocasión, Letizia ha modificado el diseño original, un vestido largo en azul petróleo con escote asimétrico que se transforma en chal.

Una de las particularidades de la prenda es uso inteligente de cortes escultóricos en forma de pliegues, creando armonía visual y celebrando la belleza única de quien lo lleve. Este diseño se basa en una técnica de plegado que hemos visto en otras ocasiones en la Alta Costura, donde el cuerpo se utiliza como base para moldear la tela, resaltándolo para que parezca una escultura andante.

Para adecuarse a la etiqueta, Letizia ha recortado el bajo del vestido para hacerlo midi, pasando de un vestido de noche a uno de cóctel. Por otra parte, ha modificado el escote asimétrico, añadiéndole un tirante grueso para hacerlo más modesto y apropiado para un evento de tarde.

El vestido sin modificar de Benchellal que ha llevado la reina Letizia Benchellal

Benchellal dice sobre este diseño que es "voluminoso, pero refinado, una exhibición y una comprensión aguda de las proporciones que empuja las habilidades magistrales del drapeado que transforma la característica tela de malla de aire en vestidos etéreos que parecen desafiar la gravedad".

La reina Letizia ha terminado completando el look con unos salones destalonados de piel con tacón sensato de Carolina Herrera que ya ha llevado en otras ocasiones, al igual que sus pendientes, un regalo que el sultán de Omán hizo a la entonces reina Sofía en 1989.

La reina Letizia con Amalia de Holanda EFE

Para que lucieran tanto estos pendientes tan especiales como el vestido, Letizia ha opado en recoger su melena midi en un moño bajo, aportándola mucha sofisticación y frescura.

