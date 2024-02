El vestido con estampado de leopardo que va a arrasar: solo cuesta 16 euros en Cortefiel

Las modas siempre vuelven. Hace unas semanas, lo comprobábamos con el regreso del pantalón pitillo en todas sus formas, vaquero, de tela, de cintura alta, baja... y, ahora, es el turno de uno de los estampados más controvertidos. O lo amas o lo odias, pero, créenos: vas a acabar llevándolo, porque hasta Zara ha lanzado un pantalón de leopardo que ya se ha viralizado.

El animal print ha regresado al armario de primavera y todo apunta a que los próximos meses va a dar mucho de qué hablar. Por eso, no hemos querido desaprovechar la oportunidad de rastrear las prendas de las rebajas de invierno que apuestan por el leopardo para que puedas conseguirlas a precios asequibles.

Y hemos encontrado un vestido de manga larga en Cortefiel que te va a encantar para afrontar las últimas semanas de frío (y las primeras del otoño que viene!). ¿Lo mejor? Solo cuesta 16 euros, porque está rebajado un 84% hasta fin del stock.

El vestido de manga larga que arrasa en las rebajas

Este vestido estampado de manga larga apuesta por el escote en pico. Cortefiel

Este vestido estampado de manga larga y escote pico es una de las propuestas más favorecedoras del catálogo de Cortefiel. De hecho, es ideal para las que buscan una prenda con efecto vientre plano: gracias al detalle de frunces en el centro delantero que acaba con una falda con vuelo se consigue una silueta fluida y estilizada.

Eso sí, es mejor que no te pienses mucho la compra, ya que solo quedan disponibles las últimas tallas en la web de Cortefiel. Y es que todo apunta a que no tardarán en agotarse, como ha ocurrido con el mismo modelo, pero de estampado verde, del cual ya no quedan unidades. Con un descuento del 84%, ¿quién se resiste?

El vestido de punto que llevaría Sara Carbonero

El vestido de punto jacquard de cebra apuesta por el cuello vuelto multiposicional. Cortefiel

Aunque el estampado de leopardo es la estrella de esta primavera, no es la única propuesta animal que podemos conseguir a mejor precio en las rebajas de Cortefiel. De hecho, hemos encontrado otro vestido de punto, pero que apuesta por la cebra en diferentes tonalidades de grises.

Este vestido de Slowlove, la marca de ropa de Sara Carbonero, cumple con todas las tendencias de esta primavera: el estampado animal, el cuello vuelto multiposicional que deja los hombros al aire y el largo midi de punto ideal para llevar con botas altas.

¿Qué temporada se usa 'animal print'?

Abrigo 'animal print' de pelo. Launchmetrics.

Durante los últimos años, el estampado animal en todas sus variantes ha estado muy relacionado con las tendencias otoño-invierno. Sin embargo, este 2024, ha irrumpido como una de las propuestas más arriesgadas de la primavera y ya son muchas las tiendas que cuentan con prendas de animal print, aunque el leopardo parece posicionarse como el favorito.

Lo decimos porque en las últimas horas se han viralizado unos pantalones de leopardo de Zara de los que, incluso, se ha hecho eco la experta en Inditex, Carmeron. "¡¡Parece ser que ya tenemos pantaleopardo de Zara!!", comentaba a sus más de 264.000 seguidores, a quienes ha aclarado que se trata de una prenda de tela 'flojita'; que viene en total look con camisa a juego; y que cuesta 29,95 euros". ¿Será la nueva prenda estrella de Zara?

