Los mejores looks de Sarah Jessica Parker en el 'remake' de 'Sexo en Nueva York'

El triunfo del 'remake' de Sexo en Nueva York en HBO Max no se hizo esperar, por lo que no nos sorprendió la noticia de que habría una segunda temporada de And Just Like That.

La primera temporada nos dejó con ganas de más, a la expectativa de si volverá Kim Cattrall a la serie (Samantha en la serie) en algún momento, tras el enfrentamiento de las protagonistas de Sexo en Nueva York. Ya confirmaron que no sería así. Al que sí veremos en esta segunda parte es a John Corbett (Aidan) y no podemos evitar acordarnos de los dos paseando por las calles neoyorkinas entre dramas y looks espectaculares.

'And Just Like That...' (temporada 2) Cinemanía

Desde que se anunciara la segunda temporada hasta su estreno el próximo 22 de junio, se han filtrado en redes sociales fotos de los estilismos de las tres inseparables amigas y —sobre todo— de Sarah Jessica Parker. Y es que Carrie Bradshaw y la moda siempre han ido de la mano, hasta el punto de que los looks de la escritora se convirtieron en un protagonista más, tanto en la serie principal de Sexo en Nueva York, como en las dos posteriores películas, y —cómo no— en And Just Like That.

En la primera temporada del 'revival', no contaron con la fiel estilista de Sexo en Nueva York, Patricia Field (también la de El diablo viste de Prada), porque estaba trabajando con el vestuario de Emily en París, por lo que los espectaculares looks de la primera parte llegaron de la mano de Molly Rogers y Danny Santiago. En la segunda parte, podremos disfrutar de nuevos outfits de la famosa pareja de estilistas. Mientras tanto, repasamos algunos de los icónicos looks de Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw.

Carrie Bradshaw no es nadie sin un tul. La combinación de este tejido con otras prendas sport son el alma de la serie, empezando por el 'opening' donde salía la protagonista con un body rosa y una falda de bailarina blanca.

No, nos olvidamos de los manolos que lució Carrie en la boda con Mister Big y que protagonizaron la mítica escena de la primera parte de este 'revival', mientras caían a la ducha cuando la prota intentaba socorrer a su marido.

Los trench con faldas de vuelo y tacones —siempre con tacones— son un icono y nos recuerda mucho al periodo de la serie original en el que Carrie vivía en París. No estuvo mucho tiempo allí, pero esos looks dieron para mucho.

El color de este look nos suena familiar, con toda la razón. Ya que Carrie iba vestida de este tono y con este mismo cinturón en la primera película.

Carrie y Miranda Cinemanía

El estilo colegial de este estilismo, con la falda pichi de tirantes y el sombrero atado a la espalda, así como los impresionantes tacones que luce Sarah, fueron de los más comentados de la primera parte. Y aunque, los siguientes estilismos no son de la continuación de la serie —sino de la original y las películas— no podemos no incluirlos en el ranking.

Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York' HBO

Carrie ha protagonizado dos famosas caídas en la serie: cuando se cayó mientras desfilaba por una pasarela y cuando resbaló por la lluvia y cayó al suelo en Dior.

Sarah Jessica Parker con look de Lacroix en una escena de la serie 'Sexo en Nueva york' Pinterest.

Aunque torpe, el personaje se atrevía con todo, incluso con los tacones más difíciles y los estampados más extravagantes, como el de ratita presumida de Christian Lacroix, que nos dejó sin aliento.

Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York' Pinterest.

El look que llevaba la escritora en su llegada a París, cerca del final de la serie Sexo en Nueva York, encandiló y demostró que no hay estampado complicado que se le resista a la actriz.

Carrie Bradshaw con su vestido de Atelier Versace en 'And Just Like That...'. HBO MAX

Carrie Bradshaw luce en la continuación un vestido de alta costura de Atelier Versace que ya pudimos ver en su estancia en París en los últimos episodios de la serie original, mientras estaba saliendo con Aleksandr Petrovsky.

La actriz protagonista, Sarah Jessica Parker, que da vida a Carrie Bradshaw, durante un descanso del rodaje. 20MINUTOS.ES

Aunque ciertas combinaciones no sean de gusto para todo, la combinación dandy de la actriz con este look rosa y beige encandiló las redes sociales.

Con sus Manolo Blahnik y sus vestidos de Oscar de la Renta, Sarah Jessica Parker se ha convertido en icono de la moda gracias a su personaje de la escritora y columnista Carrie Bradshaw. ARCHIVO

El vestido blanco y dorado con una flor en el hombro que Sarah lleva para la promo de la primera película, marcó un antes y un después, y ocupó todas las cabeceras.

Podríamos incluir un millón de looks más —como el icónico vestido con estampado de periódico, el que llevó durante el viaje a México con las chicas, en la primera película, o cuando fue a Abu Dhabi, en la segunda—, pero no acabaríamos nunca.

Así que cerramos con el icónico vestido de novia que Carrie se puso en la primera película y que volverá a lucir en la segunda temporada de And Just Like That. ¿Se volverá a casar?

