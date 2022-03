Dónde volver a ver 'Sexo en Nueva York'

El lanzamiento de la serie And just like that ha reavivado estos meses el espíritu de Sexo en Nueva York con esta secuela, que, sin embargo, llegaba rodeada de polémicas. La ausencia de Kim Cattrall en el elenco, las críticas de la autora del libro original que inspiró la serie y las acusaciones de acoso sexual a Chris Noth (Mr. Big) suponían un verdadero revuelo. No obstante, este estreno también aludía a la nostalgia de los espectadores de la serie original, quienes aprovechaban para repasar los acontecimientos previos.

Compuesta de 6 temporadas (y hasta 94 capítulos), Sexo en Nueva York está disponible en este momento en HBO Max. La historia original basada en la novela homónima de Candace Bushnell cuenta las aventuras amorosas y sexuales de cuatro amigas neoyorquinas: la columnista Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), la abogada Miranda (Cynthia Nixon), la promiscua Samantha Jones (Kim Cattrall) y la pijísima Charlotte York (Kristin Davis).

Ganadora de hasta 7 premios Emmy y 8 Globos de Oro, Sexo en Nueva York también contaba posteriormente con varias películas como Sexo en Nueva York: La película (Michael Patrick King, 2008) y Sexo en Nueva York 2 (Michael Patrick King, 2010). De igual forma, la serie precuela de The CW The Carrie Diaries narraba la juventud de Carrie y la serie contaba también con su propia versión brasileña con Sexo e as Negas.

Una despedida de los espectadores

La franquicia se ampliaba con la serie secuela And just like that, que continuaba en esta ocasión la amistad de Carrie, Miranda y Charlotte en un viaje por 30 años de amistad y en una época en la que la madurez llama a sus puertas. Además, la ficción también aprovechaba para despedirse por todo lo gran del actor Willie Garson (Stanford Blatch), quien fallecía en 2021.

And just like that suponía así una miniserie de 10 episodios con un final abierto, que dejaba abierta una nueva puerta a una posible continuación con una segunda temporada.

