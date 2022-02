La autora de 'Sexo en Nueva York' carga contra 'And Just Like That'

El regreso de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y sus amigas en And Just Like That no ha estado exento de polémica. Desde que el reboot de Sexo en Nueva York aterrizara en HBO Max a finales de 2021, y sin entrar en las acusaciones de acosos sexual a Chris Noth (Mr. Big), muchos fans han criticado el cambio de rumbo en la vida de las protagonistas (en el caso de Miranda, por ejemplo), así como la ausencia de personajes tan importantes en la trama como Samantha (Kim Cattrall).

La última en sumarse a las quejas ha sido Candace Bushnell, autora del libro que inspiró Sexo en Nueva York. En una entrevista reciente para The New Yorker, la escritora ha asegurado que no es fan de And Just Like That. "Estoy muy sobresaltada por muchas de las decisiones que se han tomado en el reboot", ha explicado.

"Es un producto de televisión, hecho con Michael Patrick King y Sarah Jessica Parker, quienes han trabajado mucho con HBO en el pasado. HBO decidió volver a poner esta franquicia en sus manos por razones variadas, y esto es lo que han hecho", ha añadido.

Cabe recordar que Carrie Bradshaw, la protagonista, se basó en la juventud de Bushnell como escritora en Nueva York, pero la autora no ha conectado con la versión de Carrie en la nueva ficción. Al ser preguntado sobre si aún se veía reflejada en el personaje, ha respondido que "para nada": "Carrie Bradshaw acabó siendo una mujer extravagante que se casó con un hombre rico. Esa no es mi historia, ni la historia de ninguna de mis amigas".

Pese a todo, Bushnell afirma ser capaz de reírse de las decisiones creativas cuestionables que se han tomado en el reboot: "La TV tiene su propia lógica". Aunque de momento And Just Like That no ha sido renovada por una segunda temporada, tanto HBO como Sarah Jessica Parker han mostrado interés en seguir produciendo.

