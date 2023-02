Sarah Jessica Parker lleva chándal con botas de tacón: este es el resultado

Los 2000 nos dejó una de las tendencias que prometimos no volver a llevar: el chándal con tacones. Sin embargo, siempre juramos en vano cuando se trata de moda, porque ya sean 10 o 20 años después, volveremos a salir con eso puesto a la calle. Hace un mes Nike nos sorprendía con sus deportivas destalonadas con tacón, pero ahora ha sido Sarah Jessica Parker quien ha hecho temblar los cimientos del buen gusto.

La actriz es conocida por interpretar a Carrie en Sexo en Nueva York, encarnando a una intrépida periodista que escribe sobre sus dramas en el amor. Después del final de la serie y un par de películas más, en 2021 se estrenó And Just Like That... continuando la historia de las protagonistas, pero esta vez con la gran ausencia de Samantha.

La protagonista siempre ha destacado por su gran estilo a la hora de vestir (aunque nos ha dejado algunos patinazos). Sin embargo, parece ser que ahora Carrie quiere experimentar con sus looks y al igual que aparece con un vestido de alta costura, sale a la calle en pijama y bata o la ves vistiendo con un chándal y tacones.

De esta guisa pillamos en Nueva York a Sarah Jessica Parker mientras rodaba uno de los capítulos para la segunda temporada, llevando un jogger morado con una botas de tacón de SJP, la firma de la actriz.

Sarah Jessica Parker con chándal y tacones GC Images/Getty Images

El look era un completo despropósito: una camiseta XXL azul, un abrigo con detalles dorados y unos pantalones de chándal morados con unas botas que no pueden ser más 'fashion', recreando el verdadero 'me he puesto lo primero que he cogido del armario'.

Evidentemente, lo que más nos ha llamado la atención del conjunto ha sido su calzado: unas botas altas plateadas llenas de pedrería que contrastan con la estética general del look que llevaba. Aunque en un principio esta combinación destinada al desastre, lo cierto es que es un 'outfit' muy Carrie, lleno de personalidad.

Nuestra propuesta si quieres llevar tacones con chándal, es que dejes los joggers en el armario y te decantes mejor por unos leggings más monos, que estilizan más y podemos combinarlos mucho más fácil.

