Las redes acusan a Zara de copiar a Miley Cyrus en su última campaña: "Al principio pensé que era ella"

El año 2023 empezó muy fuerte musicalmente hablando. Más allá de la canción de la venganza de Shakira junto a Bizarrap, otro de los temás más sonados del momento fue Flowers, de Miley Cyrus, como un himno al amor propio que sigue sonando en todo el planeta. Esta tema tan solo era un adelanto del nuevo trabajo de la cantante estadounidense. Bajo el nombre de Endless Summer Vacation, la artista acaba de presentar su nuevo álbum que dará mucho de qué hablar, y que parece haber llegado al mundo de la moda.

Tras muchos años en la escena pública y habiendo nacido como una de las chicas Disney, Miley Cyrus ya se ha consolidado como una artista respetada. La cantante cuida su trabajo con un estilo musical muy característico que también lo traslada a la estética de sus videoclips y de su imagen. A nivel de estilo, la estadounidense presume de un carácter único, empoderado y muy limpio.

La portada de su último disco es de lo más peculiar. En ella vemos a una Miley Cyrus colgada de un trapecio, presumiendo de cuerpo tonificado y fuerte, con un bañador negro con escote halter y detalle de 'cut-out' en un lateral, así como con gafas de sol a tono y zapatos de tacón semiabiertos. De fondo, no hay nada más que un cielo azul despejado de nubes y, sin duda, se trata de una fotografía llamativa y muy bonita que sí inspira verano. Y debe inspirar tanto esta estación del año que ha podido calar a Zara para su campaña de ropa de baño.

Recientemente la firma de Inditex ha publicado en redes sociales distintas instantáneas del editorial con el que anuncian la colección de baño: "Get Ready for Summer with Our Latest Beachwear Collection" ("Prepárate para el verano con nuestra última colección de ropa de playa"), añadían en el post. Y lo curioso es que para este anuncio han compartido la imagen de una modelo luciendo un bañador negro sobre un muro de piedra y, tras ella, un cielo azul despejado, que recuerda mucho a la portada del álbum de Miley Cyrus. Por supuesto, las comparaciones no se han hecho esperar y los usuarios de las redes sociales no han tardado en asociar ambas imágenes.

En la imagen de la campaña de la firma de Inditex vemos a una modelo llevando un bañador negro con escote asimétrico y tirante con detalle de abertura 'cut-out'. Además, incluye una aplicación metálica en forma de serpiente. Y al igual que Miley lleva unas gafas de sol negras.

El post de Instagram de Zara se ha llenado de comentarios que lo asocian con el álbum de la estadounidense: "Endless Summer Vacation 🙌🏼", comenta un usuario, a lo que otro le aclara: "Zara Endless Summer Vacation (en España)". Por su parte, otra usuaria comparte lo que le ha gustado esta inspiración por parte de la firma española: ""Miley Cyrus"en Zara!!😏 Me encanta", confiesa, a lo que otra le responde "Eso es exactamente lo que me vino a la cabeza cuando vi esta fotografía". Hay quien incluso ha confesado haber confundido a la podemos con la propia cantante: "Al principio pensé que era la verdadera Miley".

Puede haber sido inspiración por parte del equipo creativo de Zara, pero sea como sea parece ser una iniciativa que ha gustado tanto entre los fans de Miley Cyrus como entre los de Zara. Y, por supuesto, parece haber cautivado a los de ambos.

El bañador negro que aparece en esta fotografía también ha causado sensación en redes y apunta a ser uno de los favoritos de este verano de Zara. Lo encontramos disponible en la web de la firma de Inditex (desde la XS a la L) por un precio de 29,95 € (Ref. 0167/003) , y más allá de llevarlo como prenda de baño, también es una opción perfecta para lucirlo como body y conseguir un look elegante.

Bañador asimétrico de Zara Cortesía

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.