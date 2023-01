Cuándo empiezan las segundas rebajas en  Mango, H&M, Zara, Lefties, El Corte Inglés...

Tras la visita de los Reyes Magos viene una de nuestras temporadas favoritas: las rebajas. Durante esta última semana los escaparates se han colapsado con carteles que anunciaban hasta un 40 % de descuento en nuestras tiendas favoritas como Zara, Sfera, H&M, Mango, Massimo Dutti, Lefties o El Corte Inglés y como era de esperar, ha sido difícil resistirse.

Ya sea porque íbamos con una idea en mente o solo por cotillear qué chollos había, al final hemos acabado entrando y nos hemos aprovechado de estos descuentos para conseguir el modelito perfecto para este invierno, sobre todo con las bajas temperaturas que vamos a tener esta semana y la que viene.

Sin embargo, este periodo también puede ser bastante estresante, ya que muchas personas se vuelven locas nada más empezarlas y son capaces de vaciar cualquier app o estante solo por el simple hecho de que está rebajado, acabando con las existencias de cualquier prenda que nos guste.

Por suerte, las segundas rebajas entran como un soplo de aire fresco con nuevas prendas y un descuento aún mayor que el anterior, pudiéndonos encontrar con descuentazos de hasta el 70 %. Si no te las quieres perder, en Mujer.es te contamos cuándo empiezan.

Segundas rebajas en Zara

Tanto Zara como el grupo Inditex en general (Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear...) no reconoce que tengan unas "segundas rebajas" de forma oficial. No obstante, los más fervientes seguidores de estas marcas saben que van aumentando de forma progresiva los descuentos (¡llegando al 70 %!) a partir de la tercera semana de enero.

Cuándo empiezan las segundas rebajas en Mango

Al igual que Zara, Mango tampoco anuncia esta nueva oleada de descuentos, pero si lo comparamos con los años anteriores, las grandes rebajas de la firma suelen comenzar a finales de este mes, así que no pierdas la esperanza de que puedas comprar tu prenda favorita por mucho menos.

Las segundas rebajas de invierno en H&M

H&M fue una de las primeras marcas en comenzar con las rebajas, iniciando el periodo de descuentos el 28 de diciembre y, por supuesto, también ha adelantado estas segundas rebajas. El año pasado, los grandes descuentos comenzaron el 13 de enero y desde ya encontramos hasta un 60 % de descuento en algunos artículos seleccionados.

Segundas rebajas en Lefties

El hermano pequeño de Zara tampoco ha anunciado sus segundas rebajas, pero desde ahora podemos encontrarnos descuentos de hasta un 60 % en prendas muy variadas y en tendencia que no podemos dejar escapar.

Cuándo empiezan las segundas rebajas en El Corte Inglés

En El Corte Inglés, las segundas rebajas aterrizan hoy, 17 de enero, con un 20 % de descuento adicional sobre los precios ya rebajados en toda la moda, lencería, accesorios y zapatería.

Las segundas rebajas de Springfield

Una de las firmas favoritas de María Pombo ya cuenta con segundas rebajas, donde podremos encontrar algunos productos con un descuento de hasta un 70 %.

Segundas rebajas en Sfera, Cortefiel y Pedro del Hierro

Nuestras marcas fetiche de El Corte Inglés adelantaron sus segundas rebajas más de lo habitual y ya podemos encontrar descuentos entre un 50 % y un 70 %.

Cuándo empiezan las segundas rebajas de Bimba y Lola

En las rebajas de invierno del 2022, las segundas rebajas de Bimba y Lola aparecieron a finales del mes de enero, por lo que esperamos que este año se repita la misma estrategia.

Las segundas rebajas de Asos

Ser una tienda exclusiva online no quiere decir que no participe en esta fiesta de las rebajas. No obstante, al contrario de las demás firmas que hemos visto hasta ahora, las segundas rebajas tardarán en llegar, ya que en años anteriores comenzaron el 1 de marzo.

