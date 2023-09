Cómo organizar tu armario como una verdadera influencer

Enfrentarse al cambio de armario es uno de los momentos que más posponemos en los cambios de estación. Aunque en muchas comunidades de España, del verano al otoño, nuestro vestidor no sufre grandes variaciones, el invierno se acerca y tarde o temprano toca ponerse a ordenar la ropa.

No basta con diferenciar la ropa por estaciones, también hay que poner orden en el guardarropa para aprovechar bien todos los espacios. Desde conocer cómo doblar los pantalones, pasando por cómo organizar el resto de prendas e incluso los zapatos, para sacar el mayor partido a cada rincón del vestidor.

Las claves para tener un armario ordenado

Así organizan las 'influencers' su vestidor. Sklum.

Ya lo decía la reina por excelencia del orden, Marie Kondo: "La organización empieza por la eliminación". Con este lema, la empresaria japonesa —que a base de libros como La magia del orden ha puesto orden en todos los rincones del mundo—, nos invita a deshacernos de aquello que ya no nos ponemos, como punto de partida de una buena organización.

1. Elige el momento perfecto

Antes de ponerte a ordenar sin sentido, debes pensar si te apetece enfrentarte a pasar horas frente al armario. Si la respuesta es afirmativa, ¡qué empiece el juego! En caso contrario, mejor desiste y déjalo para otro día porque solo perderás tu tiempo.

2. Vacía los armarios

Antes de empezar a ordenar y decidir qué piezas van a continuar en tu vida, debes vaciar todos los armarios a los que te vayas a enfrentar. Solo así, tendrás una visión amplia de todo lo que tienes y podrás pensar con mayor sensatez, qué te quedas y qué deshechas.

3. Plantéate qué te hace feliz

El siguiente paso es reconocer que las prendas que guardas en el interior de tus armarios tienen fecha de caducidad. Los cambios de talla o en los gustos suelen ser los factores principales a la hora de donar tu ropa y complementos. Una vez que has descartado, según estos criterios, toca plantearse si lo que tenemos delante de nuestros ojos nos hace feliz, es decir, vamos a seguir llevándolo o, por el contrario, va a coger polvo en el armario.

4. Comienza a ordenar

Solo cuando tienes delante aquello que realmente merece la pena colocar, es decir, lo que de verdad usas, comienza la tarea de ordenar la ropa. Según Marie Kondo, hay que tener en cuenta los espacios y el tipo de objeto.

​Ordena la ropa en vertical. Una de las claves para tener el control sobre tu armario es localizar todas tus prendas de un vistazo. Solo así aprovecharás mejor el espacio y tu tiempo, ya que no lo perderás buscando lo que quieres ponerte. Cuanto menos tengas colgado, mejor. Una de las claves para tener mayor sitio es solo colgar lo necesario, es decir, las 'blazers', las camisas y los pantalones. El resto de prendas, como las camisetas y los jerséis, pueden colocarse en los diferentes cajones. Siempre por categorías y poniendo lo más largo y pesado a la izquierda y lo liviano a la derecha. Una vez que has decidido cómo colocas las piezas del puzzle, toca ordenarlas por colores y tejidos. Las claras siempre delante, al igual que las más delicadas.

Ahora que tienes claro cómo comenzar a colocar, es importante tener en cuenta que no debes apilar mucho, ya que al final taparás unas prendas con otras y estarás en las mismas: sin saber qué tienes. Además, debes dejar a un lado los sentimientos y no guardar por guardar, al igual que tienes que diferenciar siempre las colecciones por temporadas. Si no despejas el guardarropa, por mucho que intentes ordenar, nunca lo conseguirás.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.