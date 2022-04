La llegada de la primavera es sinónimo de uno de los momentos que todas tememos pero al que, tarde o temprano, nos tenemos que enfrentar. Sí, hablamos del famoso y temido cambio de armario.

Para unas, este momento supone un horror al que no queremos enfrentarnos (me incluyo en este grupo) porque no sabemos por dónde empezar. Para otras, sin embargo, supone todo un ritual del orden y la organización. Encares como encares el cambio de armario, nunca está de más conocer ciertos trucos que pueden ayudarnos a que esta tarea sea más sencilla, rápida y cómoda y, ¿quién mejor que un experto en materia para recomendarnos cómo hacerlo correctamente?

Hablamos con dos grandes estilistas para conocer los trucos básicos y definitivos para hacer el cambio de armario y no morir en el intento (aunque pueda parecer algo imposible).

1. Hacer el cambio de armario a mediados de mayo

Puede parecer una pregunta demasiado obvia pero, ¿quién no se lo ha vuelto a preguntar cada vez que cambiamos de estación? Tal y como recomienda Ana Romé, estilista y consultora creativa, lo mejor es realizarlo cuando el tiempo realmente comienza a cambiar. Aquello de 'hasta el 40 de mayo no te quites el sayo' se cumple en este aspecto. "Yo lo suelo hacer a mediados de mayo siendo precavida, aunque realmente tengo en el armario prendas de entretiempo siempre, para no tener que hacer un cambio muy precipitado".

Por su parte, la estilista Iovanna Martínez defiende hacerlo en cada cambio de estación, ya que "es importante hacer un cambio de armario para adaptar la ropa a las nuevas condiciones climáticas", añade. De cara al otoño, por ejemplo, con hacerlo a finales de septiembre o principios de octubre es suficiente.

2. Deshacernos de la ropa que ya no queremos o necesitamos

Vale, sí, a todas nos cuenta decir adiós a una prenda pero, ¿si realmente llevas años sin ponértela para qué la quieres tener en tu armario? Un buen truco para decirle adiós sin pena es avisar a nuestras amigas por si se quieren quedar algo y, si no, siempre se puede vender en Vinted o donarlo a una ONG.

¿Qué ocurre con los "por si acasos"? Sí, nos referimos a aquellas prendas que guardamos durante años y seguimos sin ponernos... ¿A quién no le ha pasado? En este caso, Iovanna Martínez asegura que "podemos averiguar si necesitamos alguna prenda o accesorio fijándonos en si la hemos usado durante la estación anterior o al menos, en el último año", explica. "Si no la hemos usado, claramente no la necesitamos. Pero, bajo mi punto de vista, lo realmente importante es saber si esa prenda nos hace sentir seguras. Muchas veces guardamos “por si acasos” que en ningún caso, nos representan ni nos hacen sentir cómodas".

Trucos para hacer el cambio de armario VALENTINA VALDINOCI / IMAXTREE

3. Ordenar la ropa

Colocar la ropa correctamente te ayudará a ordenar tu mente también de alguna manera. Y, por supuesto, esto también te ayudará a encontrar aquello que te quieras poner mucho más rápido y, por tanto, a crear looks y combinar prendas de manera más sencilla. Existen dos maneras diferentes de colocar nuestro armario, que dependerán de los gustos y preferencias de cada una:

Por tipo de prenda. Es la manera más sencilla de encontrar lo que buscamos, tal y como nos explica Ana Romé. Es decir, si sabes que ese día quieres llevar una falda, la encontrarás de manera inmediata y será más sencillo elegir entre todas las que tengas en tu guardarropa.

Es la manera más sencilla de encontrar lo que buscamos, tal y como nos explica Ana Romé. Es decir, si sabes que ese día quieres llevar una falda, la encontrarás de manera inmediata y será más sencillo elegir entre todas las que tengas en tu guardarropa. Por colores. Es otra de las maneras más efectivas de colocar el armario. Un truco es hacerlo desde los colores más oscuros, por ejemplo a la izquierda de tu armario, hasta los más claros, en la parte derecha de tu armario, quedando así los negros a un lado y los blancos a otro.

Otra manera de ordenar el armario, y tal y como recomienda Iovanna Martínez, es haciendo una combinación de ambos órdenes. "Recomiendo colocar la ropa por tipo de prenda y, dentro de cada tipo, por colores. También podemos hacer una sección para las prendas atemporales que podemos usar en cualquier época del año".

Existen dos maneras de ordenar la ropa en el armario, tal y como recomiendan las estilistas UNSPLASH

4. Mantener prendas 'atemporales' en nuestro armario

Todas tenemos en nuestro guardarropa ciertos diseños que llevamos independientemente de que sea invierno o verano. Algunas de ellas, tal y como nos especifican las estilistas, son:

Camisetas básicas de manga corta o tirantes

Camisas

'Jeans'

'Trench'

Cazadora de cuero

Blazer

Sudadera

Botines

Bailarinas

Bañador (por si surge un viaje a un spa en invierno, por ejemplo)

Es importante conservar la ropa en un lugar fresco y seco UNSPLASH

5. Lavar la ropa (antes o después)

El lavado de la ropa en el cambio de armario juega un papel fundamental. Se puede lavar o bien antes de almacenar la ropa, o bien una vez que la sacamos y antes de meterla en el armario (o en ambas ocasiones). "Yo tengo la costumbre de hacerlo cuando la saco, no cuando las guardo; de esta manera elimino antes los olores a humedad o antipolillas que haya podido coger la ropa en el tiempo que ha estado almacenada", explica Ana Romé.

Por su parte, Iovanna Martínez aconseja "guardarlas en un lugar fresco y seco", de esta manera mantendremos la ropa en el mejor estado posible.