Las alpargatas de Skechers arrasan en estilo y comodidad este verano

No hay verano sin alpargatas y menos para las francesas. Inés de la Fressange es uno de los iconos de moda parisinos que no puede vivir sin ellas. Otra amante de este tipo de calzado es Jeanne Damas que, no solo las luce, sino que son un básico de su firma de ropa, Rouge. Sin embargo, las esparteñas también son tendencia en España: existen varias marcas de moda que se dedican a confeccionarlas de forma artesanal.

De origen egipcio, las alpargatas —que también usaron los romanos para cubrir y proteger mejor el pie— entraron en el mundo moda en los años 30, cuando la costa francesa atrajo el turismo más chic con la llegada de Coco Chanel y sus musas. Marsella fue epicentro de una tendencia en calzado que aportaba un toque sofisticado a un calzado de eterna historia.

Desde entonces hasta la actualidad, las alpargatas se han subido a las pasarelas gracias a algunas de las mejores casas de moda como Chanel, Dolce & Gabbana o Chloé, entre otras, decoran los escaparates de marcas artesanas o las colecciones estivales del 'fast fashion'. No hay temporada de verano sin esparteñas, lo demuestra la firma de calzado 'made in Spain' Skechers.

Las cinco alpargatas tendencia de Skechers

En la línea de verano de una de las marcas de calzado más vendidas entre los españoles, destacan cinco modelos de alpargatas, que puedes elegir según con qué quieras combinarlas.

1. Alpargatas planas monocolor

Versión clásica de lona, en negro. Skechers.

Modelo 'Peace and Love', confeccionado en tejido de lona negra y plantilla con amortiguación. De ancho medio y tallas disponibles desde la 34 a la 39,5. Además, si te decantas por este modelo, realizarás un gesto solidario, ya que por cada compra de BOBS, se hace una donación a los animales necesitados. ¿Cómo llevarla? Lúcelas con un mono vaquero y camiseta básica. (Precio: 45 euros / Ref: #33645 BLK).

2. Alpargatas a tiras

A tiras, en rosa. Un modelo muy 'preppy'. Skechers.

Versión a tiras, de confección vegana, presenta una parte superior de tela tejida y ante sintético, cierre ajustable en el talón y una plantilla con amortiguación. Disponible en dos colores, rosa y negro, y solo en la talla 38. ¿Cómo llevarla? Llévalas con un top de tirantes y shorts vaqueros (Precio: 60 euros / Ref: #114139 PKMT).

3. Alpargatas estampadas

Versión estampada de estética 'Navy'. Skechers.

Modelo BOBS de Skechers Flexpadrille 3.0. Esta alpargata estampada, en tonos blancos y azules, y de suela plana, presenta una parte superior tejida con ribete en media suela de yute y plantilla con amortiguación. De ancho medio, está disponible en dos tallas: 36 y 37. ¿Cómo llevarla? Combínalas con un vestido de lino y corte 'midi'. (Precio: 70 euros / Ref: #113982 NVMT).

4. Alpargatas de suela combinada

Modelo con suela doble combinada. Skechers.

Consigue una elevación extra en tu suela con la versión BOBS de Skechers Flexpadrille HI - Crisp Meadow. Esta alpargata presenta una parte superior transpirable con detalle de media suela de yute y una plantilla con amortiguación. De ancho medio y solo disponible en las tallas 37 y 37,5. ¿Cómo llevarla? Lúcelas con un vestido negro. (Precio: 47,99 euros / Ref: #113990 BLK).

5. Alpargatas con bordados

Versión con suela bordada. Skechers.

Las BOBS de Skechers Flexpadrille 3.0 - Dark Horse están confeccionadas a base de lona y cuerda para bordar los bordes de la suela de plástico. También llevan plantilla con amortiguación. De ancho medio, están disponibles en las tallas 37 y 38. ¿Cómo llevarla? Combínalas con camisa y pantalón sastre. (Precio: 51,99 euros / Ref: #113091 BLK).

