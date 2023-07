Ana de Santos, periodista y activista medioambiental: "El planeta necesita que que nos desintoxiquemos de la 'fast fashion'"

Nuestro paso es efímero pero nuestra huella deja un impacto permanente en el planeta. Reducir nuestra huella ambiental y ecológica es necesario y fácil si sabes cómo, y Ana de Santos es una de esas personas que trabaja e investiga cada día con el fin de conseguirlo.

La periodista y activista en temas relacionados con la sostenibilidad ambiental, social y económica ha fundado este 2023 su propio proyecto medioambiental, Oxígeno Azul, para visibilizar y proteger los pulmones de los océanos y su ecosistema. Todo esto lo compatibiliza con su labor en distintos medios de comunicación, como en 20minutos, donde cuenta con su propia columna sobre sostenibilidad y en Mujer.es, donde trata temas de empoderamiento femenino.

Acaba de publicar su primer libro, Vivir sin huella (Editorial Zenith), "una guía imprescindible en estos tiempos de 'ecoansiedad' y 'greenwashing', con información, consejos y recursos para aprender a reducir nuestra huella". Ana también está especializada en moda y belleza, nos habla de cómo podemos ser sostenibles en dos de las industrias que más contaminan del mundo. Hablamos con ella.

Ana, has publicado tu primer libro y no es cualquier libro… 'Vivir sin huella' es un libro enfocado al futuro, al hecho de vivir en un mundo mejor gracias a la sostenibilidad, pero, cuéntanos, ¿a quién está dirigido?¡Este ha sido el gran reto! Los cambios individuales suman, pero son los colectivos los que transforman. Está dirigido a todo el mundo. No habrá un cambio real hasta que todos nos remanguemos. El reto estaba en hacer fácil el concepto de la huella para que todo el mundo pueda entender de qué se trata y además contagiar en el hecho de reducirla independientemente de la edad o la formación.



Con mucha humildad y a través de mi experiencia cuento ideas y consejos para lograrlo. También hay ejercicios prácticos para que sea una especie de guía o diario con el que ir sumando.



Me dirijo a todos. A quienes escuchan mucho hablar de 'huella', pero no saben de qué se trata en concreto; a quienes acaban de tomar conciencia y quieren hábitos para arrancar; a quienes ya están muy encaminados, pero les gusta estar al día de lo nuevo. Lo que hoy es sostenible, mañana y ano lo es. Reducir nuestra huella está sujeto al cambio y la mejora continua. También me dirijo a los que aún piensan que esto de la sostenibilidad nos quita confort, o que no sirve de nada y a las nuevas generaciones que sufren eco ansiedad. A mi parecer, no debemos afrontar las cosas con complejo de culpa.

¿Cómo ha sido el proceso de escribir este libro? ¿Tenías claro desde un principio donde querías llegar?El qué estaba claro. Domino el campo, escribo artículos continuamente sobre cómo reducir nuestra huella desde todos los campos de nuestra vida: ¿en qué consiste una estrella verde Michelin?; ¿Cómo es un anuncio sostenible?; ¿En qué consiste la movilidad eléctrica?; o ¿Por qué los protectores solares deben ser biodegradables?. Se trataba de recopilar todo mi saber y reunirlo para que fuera un libro que explicase la huella en toda su profundidad y con todo su rigor. Un trabajo para el que no hay mucha documentación y para el que he tenido que viajar y entrevistar. El cómo fue el reto, tenía que hacerlo para que lo entendiera todo el mundo y no resultase un muermo. En 'Vivir sin huella' tuve que aprender a hablar de tú a tú y a dar consejos. A ser guía y compañera. El índice estaba claro, la parte divulgativa, tuve que trabajarla.

En 'Vivir sin huella' tuve que aprender a hablar de tú a tú y a dar consejos. A ser guía y compañera.

¿De dónde surge la idea de enfrentarte a este reto como es el de escribir 'Vivir sin huella'?No existía un libro en castellano que tratara tan en profundidad la huella. ¡Alguien tenía que hacerlo! Existe confusión sobre la huella ecológica y la ambiental. Muchas veces se encuentran explicadas como si se tratara de lo mismo. Y es importante que todos entendamos de que se habla en las noticias, en las empresas y que además no nos den gato por liebre. Con 'Vivir sin huella' ayudo a identificar el ecopostureo y aporto una guía de cómo poder reducir nuestra huella de forma buena para el planeta, nuestro bienestar y el de nuestro bolsillo.

Ahora que ya está finalizado, ¿cómo te sientes al compartir todo este trabajo con el público?Orgullosa de mi esfuerzo y agradecida por la oportunidad. Siento que mi voz tiene un propósito más allá de trabajar como periodista. Siento que mi tinta está por encima de mi persona, no queda fija en el papel con mi nombre; sino que se expande como cuando cae tinta en un vaso de agua. Quiero ayudar y contagiar para que tengamos un lugar mejor en el que vivir, para que las nuevas generaciones lo tengan.

'Vivir sin huella' es una guía imprescindible para aprender a reducir nuestra huella ambiental y ecológica sobre el planeta. D.R.

Eres periodista especializada en sostenibilidad, pero también en moda y belleza, dos de las industrias más contaminantes. ¿Se puede ser 'trendy' y 'beauty lover' y al mismo tiempo sostenible?Sí, totalmente lo creo. El petróleo y el consumismo 'fast fashion' son casposos. Quiero contagiar que la moda rápida no es 'trendy', la cosmética del petróleo tampoco y mucho menos comprar sin conciencia. La belleza habla del respeto hacia uno y hacia los demás, y en 'Vivir sin huella' promuevo el ecoplacer de repetir ropa y liberarnos del absurdo convencionalismo de que no podemos repetir. Reutilizar prendas es la mejor manera de crear un verdadero estilo propio. No olvidemos que más allá de tendencias, la moda es el arte de expresar. Por ello repetir es mostrar nuestro voto a la sostenibilidad. Como periodista de moda y belleza ya solo hablo si el enfoque tiene que ver con su versión sostenible. Un mundo apasionante lleno de ingredientes naturales, cultivos regenerativos, aromas únicos, procesos de lujo y prendas de tejidos que son un verdadero deleite para la piel.

Reutilizar prendas es la mejor manera de crear un verdadero estilo propio.

En cuestión de belleza, no somos conscientes de la huella que puede dejar nuestro neceser, pero, cuéntanos, ¿cómo afectan nuestros productos de higiene diaria (geles, acondicionadores, pastas de dientes) al medio ambiente?Sin querer, desde que ponemos un pie en el baño, contaminamos el agua con los productos de nuestro neceser: geles, exfoliantes, champús, acondicionadores, mascarillas, pastas de dientes, leches limpiadoras, jabones... ¿Cómo? Pues por el desagüe. La mayoría de sus ingredientes son tóxicos o llevan microplásticos que rompen las cadenas de depuración de las aguas y terminan contaminando el mar.



Creo que no podemos seguir manteniendo una industria llamada 'de la belleza', sino revierte en la belleza del planeta. Es importante que con nuestras compras digamos al sistema que no queremos contaminar y que, si ellos lo siguen haciendo, no les vamos a comprar. ¿No te parece contradictorio que la industria que nos limpia y pone guapos sea sucia? También lo son su packaging, su transporte y su producción. Se calcula que, al año, más de 120.000 millones de botellas de plástico provienen de nuestros cuartos de baño.

El agua se contamina con productos de nuestro neceser. Freepik

¿Cómo podemos evitar que esto ocurra o, al menos, minimizar este impacto ambiental?Cambiar de rumbo significa exigir más erres, porque la de reciclar ya no es suficiente. Hay que 'reformular' con ingredientes naturales y eliminar microplásticos y químicos. También 'reducir' envases con fórmulas más universales, y 'reutilizar' y 'rellenar' lo que antes era de un solo uso. Por último, asumir la 'responsabilidad' y 'renunciar' al maltrato animal en toda la cadena de valor, asumiendo el origen de los ingredientes y no vendiendo en países que obliguen a testar en animales.

Mucha gente se cree que tener un neceser o un armario sostenible es más caro, ¿es realmente esto cierto?En ambos casos menos, es más. Se trata de precios justos que llevan salarios dignos y calidad en los ingredientes. En la moda comprar calidad si significa un precio más elevado, también una duración mayor, por lo que es una inversión. La cosmética no es barata y no hay tanta diferencia entre si es natural o no en precio. Si en los beneficios para la piel. También en simplificar la rutina. ¿Cuántos botes de verdad necesitamos? Solo necesitamos una buena limpiadora, una buena hidratante, y un protector solar.

Ahora que llega el verano, uno de los cosméticos que más utilizamos son los protectores solares, pero también son unos de los más contaminantes, ¿por qué?Como seguro que ya imaginas, la crema que te pones en el cuerpo termina en el mar. No hay más que mirar a nuestro alrededor y ver la capa de grasa que nos rodea cuando entramos en el agua del mar. Y eso se traduce en 25.000 toneladas de crema solar al año en los océanos. Entre 6.000 y 14.000 toneladas de crema solar acaban cada año en zonas de arrecife de coral, lo cual potencia su blanqueamiento y, en consecuencia, la muerte del coral. Evita los solares químicos que contengan ingredientes como octocrileno, oxibenzona, octinoxato, homosalato, dióxido de titanio y partículas NANO, ya que, además de contaminar, son perjudiciales para la piel. La acumulación, por ejemplo, de oxibenzona y octilmetoxicinamato ocasiona trastornos hormonales y reproductivos en especies como los corales.

Entre 6.000 y 14.000 toneladas de crema solar acaban cada año en zonas de arrecife de coral.

¿Qué alternativa sostenible podemos encontrar para protegernos del sol y que no sea contaminanteLas marcas se han puesto las pilas. Y hay nuevas generaciones de solares que quitan a la lista anterior de su INCI. Incluso ya hay lugares en los que están completamente prohibidos, como Hawái o Palaos, y se estudia hacer lo mismo en las islas Baleares, donde están desapareciendo los corales por el daño del cambio climático y los contaminantes externos.

¿Cuáles dirías que son los imprescindibles para conseguir un neceser vegano?No te dejes engañar por la etiqueta vegana. Marcas que de toda la vida han formulado a partir del petróleo se permiten ahora 'renovar su imagen' poniendo en grande el letrero vegano como reclamo, sin cambiar ningún ingrediente de su composición, ni mentir en una coma, porque el consumidor confunde vegano con verde y natural. Que un producto de cosmética sea vegano tampoco implica que no se haya testado en animales. Ni que la marca garantice que sus proveedores tampoco testan en animales. Así que adiós al capítulo vegano-cosmético que se prometía verde. No miro a ninguna empresa en particular. Me miro a mí por haber picado y por creer también que significaba tener conciencia animal.

Quiero preguntarte por el 'eco-postureo'. ¿Qué quiere decir exactamente este término?Esto que te acabo de contar es precisamente el ecopostureo. Un Greenwashing que utiliza tretas del marketing para subirse al carro de la sostenibilidad sin haber hecho los deberes. El 89% de las españolas ya consumen algún producto de 'clean cosmetic' y el 92% dispuesta a pagar diez euros más por ellos. Así que, como te imaginas, ninguna marca quiere quedarse sin su parte del pastel. Tú y yo, como consumidores, debemos diferenciar entre promesa y realidad. Y también entre eco, bio y natural, pues no hay definición de la belleza sostenible exacta y nos pueden engañar.

¿Cómo podemos evitar ser engañadas?Para darnos realmente un ecoplacer, hay que elegir las etiquetas eco, orgánico, bio y 'cruelty free', y PETA, además de los sellos certificadores como Ecocert o Cosmebio. Son muchas las marcas que lo están haciendo bien y que quieren ir realmente por el camino sostenible. Otras aún no pueden serlo, pero quieren serlo y lo hacen con planes a futuro, sin dobles morales y etiquetas que lleven a malentendidos. Como consumidora valoro y confío más en una marca que, desde la humildad, se queda donde está, sin recurrir a engañifas, que a las que se quieren posicionar sin haber hecho el recorrido. No hay que sentir vergüenza por venir del petróleo. Gracias al petróleo hemos tenido higiene en el hogar. Y hasta nos hemos pintado los labios.

Ana de Santos Gilsanz es una reconocida periodista y activista en temas de sostenibilidad ambiental, social y económica. D.R.

La moda es otra de las industrias que más contamina. Por ejemplo, para fabricar unos vaqueros se pueden llegar a gastar hasta 10.850 litros de agua, tal y como cuentas en tu libro, entre otras preocupantes cifras. ¿Cuál es el modelo correcto para ser sostenible en moda?El planeta necesita que que nos desintoxiquemos de la 'fast fashion' que devoramos desde hace veinte años con la apertura del mercado asiático a los europeos, la democratización de la moda y las redes sociales que la alimentan a diario.

¿Por qué es importante conocer el origen de una prenda?La trazabilidad es fundamental en la moda. ¿De dónde viene su materia prima? ¿Dónde se ha fabricado? ¿Cuál es la huella derivada de su producción? ¿Quiénes la han producido? ¿Con qué salario? ¿Cómo ha llegado hasta la tienda? ¿En qué tipo de tienda se vende? Todo el trabajo y el proceso que hay detrás de cada prenda es importante. Cada día, más marcas concienciadas muestran de forma transparente toda la cadena de valor qué hay detrás de sus prendas y fomentan la moda lenta.



Hay que ver la marca en su conjunto, es decir, la cadena de valor. La sostenibilidad tiene que estar presente en ella de principio a fin. Desde la elección del tejido hasta su precio, las políticas de marketing y el trato a los empleados. El comercio debe ser ético desde quienes cultivan las materias primas hasta quienes trabajan directamente dentro de la empresa. Que una camiseta cueste cuatro euros indica que su producción no ha seguido un camino ético y no hay unos sueldos dignos ni unos cultivos responsables.

¿Cuáles son los materiales que tendríamos que evitar?El 'boom' del reciclaje nos ha llevado a la moda hecha con residuos plásticos, como por ejemplo los abrigos confeccionados a partir de botellas recuperadas de nuestros mares o las zapatillas fabricadas con los hilos de redes de pesca abandonadas. Pero cuidado: hasta hace poco, estas prendas liberaban microplásticos cuando se lavan en una lavadora tradicional (sin filtro para microplásticos). La innovación de crear prendas a partir de residuos plásticos solo es sostenible si se logra que la hilatura no desprenda estos microfilamentos.



También hay ciertos materiales que es mejor evitar. El poliéster, aunque resuelva el tema animalista a corto plazo, no tiene nada de sostenible, ni siquiera cuando lleva el apellido de 'reciclado'. Su fuente de origen es el petróleo, un tejido poco respetuoso con la piel sensible y que en cada lavado se descompone en microplásticos, que terminan en el desagüe y en el mar.

El 'boom' del reciclaje nos ha llevado a la moda hecha con residuos plásticos.

¿Qué consejos nos darías para dar una segunda (o incluso tercera y cuarta) vida a las prendas?No solo los vaqueros se merecen ser convertidos en arte. Todas aquellas prendas que hace mucho que no usas también se merecen someterse a métodos de restauración para volver a estar al día. Al igual que los zapatos, los bolsos y cualquier artículo que haya sufrido un imperfecto. En mi último viaje a París pude ver cómo nacen nuevas tiendas dedicadas exclusivamente a reparar. Son muchas las prendas que pueden tener una segunda vida con tan solo usar la imaginación, unas tijeras e hilo: 'patchwork', bordados, zurcidos…

¿Hacia dónde crees que evoluciona la industria de la moda?Hacia producir de forma local y ofrecer a los compradores la posibilidad de revender las prendas a la propia empresa por un porcentaje de su valor inicial. Este me parece el siguiente paso que hay que trabajar en este año que promete ser activo, para tener, además de nuevos materiales, un ejercicio de circularidad.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.