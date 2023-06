Vinted, Wallapop... Los mejores trucos para vender la ropa en plataformas de segunda mano, según una experta

Cada vez más personas se decantan por comprar ropa de segunda mano en lugar de ir a las tiendas para tener la última tendencia. El compromiso con el medioambiente y la economía circular ha calado mucho entre los más jóvenes, que prefieren darle una segunda vida a las cosas en lugar de tirarlas.

Si bien antes teníamos que acudir a tiendas especializadas para encontrar alguna joya oculta, ahora gracias a las aplicaciones lo podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa, mientras miramos un catálogo casi infinito de prendas a muy buen precio.

No obstante, muchas personas se sacan algún dinero extra vendiendo lo que ya no usan, sobre todo cuando llega el momento de cambiar la ropa de invierno a la de verano y viceversa, pero no siempre es tan fácil. No sabemos si es por el precio o por la foto, pero en ocasiones tenemos esa falda de la que nos queremos deshacer y no se vende.

Por eso, nos hemos puesto en contacto con Cristina Gómez, responsable de comunicación externa de Wallapop, para que nos dé los mejores trucos para vender rápido y a buen precio cualquier prenda de ropa que queramos.

1. Compara precios de productos similares en la plataforma

Una buena opción para empezar es buscar el precio de las prendas similares a las que queremos vender, de esta forma podemos ajustarnos y dar una cifra competitiva. "Es recomendable investigar y comparar el valor que otros usuarios le han dado a productos similares al tuyo antes de publicar un anuncio. Esto te ayudará a encontrar el precio más competitivo, evitando fijar un precio demasiado alto, que pueda disminuir las posibilidades de atraer posibles compradores, y orientándote sobre cuál es un precio justo basándonos en las condiciones y características de tu producto", nos cuenta Cristina.

2. Utiliza una descripción atractiva y completa

Muchas veces, cuando no vendemos algo, pensamos que es porque le hemos puesto un precio demasiado alto, pero no siempre es así. Es muy importante presentar el producto de una forma más sugerente para que pueda diferenciarse de los demás.

"Elabora una descripción detallada que proporcione la información necesaria sobre el objeto que deseas vender, y que a la vez capte la atención del posible comprador. Destaca las características clave, el estado del artículo y piensa con qué palabra clave buscarán tu producto otros usuarios".

3. Etiquetas y filtros para una mejor categorización

Si no pueden encontrar tu producto, no lo vas a vender, por eso es muy importante ponerlo en la categoría correcta para que los filtros puedan localizarlo y lo presenten a los posibles compradores.

"Asegúrate de utilizar etiquetas y filtros adecuados al publicar tu anuncio. Categoriza correctamente tu producto para que sea visible para otros compradores. Al utilizar las etiquetas correctas, facilitarás que los interesados encuentren tu artículo cuando realicen búsquedas específicas dentro de la plataforma".

4. Toma fotografías de alta calidad

Después del precio, uno de los elementos más importantes a la hora de comprar un producto es la foto. Tanto la calidad de la fotografía como la composición (si la prenda está colgada en una percha, si está tirado en el suelo, si lo llevamos puesto…) influyen para que alguien lo quiera comprar o no, por lo que debemos de estar muy atentos a ello.

"Las imágenes son fundamentales para atraer la atención de los compradores. Toma fotografías de buena calidad que muestren claramente el producto desde diferentes ángulos. Asegúrate de que estén bien iluminadas, enfocadas y reflejen fielmente el estado real del artículo. Las fotos atractivas y detalladas aumentan la confianza de los compradores y les ayudan a tomar una decisión informada".

5. Mantén una conversación fluida y amigable con los compradores

Una forma muy rápida de perder clientes es no contestando a los mensajes o respondiendo de mala manera a sus preguntas. Como dice el dicho, se atrapan más moscas con miel que con vinagre y si somos amables con ellos, puede que en un futuro nos vuelvan a comprar más.

"Cuando los posibles compradores te contacten interesados por tu producto, establece una conversación fluida y amigable. Wallapop siempre recomienda a sus usuarios que utilicen el chat para responder a las consultas, brindar información adicional que puedan necesitar e incluso compartir alguna fotografía del artículo de más".

6. Recuerda activar la opción de enviar tu producto

Cuando comenzaron estas plataformas de segunda mano, teníamos que quedar con aquella persona para entregárselo en mano o pagar a un servicio de paquetería para que se lo entregara, un servicio que no es barato. Para evitar esto, Wallapop creo su propio sistema de envío para abrirnos a otros compradores.

"Gracias a Wallapop Envíos, podrás vender tus productos a distancia (tanto dentro de España, como en Italia y Portugal, que son los países en los que está disponible la plataforma) y aumentar el total de posibles compradores. Actualmente, más de la mitad de todas las compras y ventas en Wallapop se realizan a través de este sistema".

Finalmente, como consejos adicionales, nos cuentan que la mejor hora para vender es a las 20:00h (cuando hay más personas en la plataforma), que el día preferido para comprar y vender reutilizado es los lunes, y el mes favorito es enero, tras las festividades navideñas.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.