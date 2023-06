Atención mujeres bajitas: estas son las prendas que nunca deberíais usar si queréis veros estilizadas

La altura media de una mujer en España se sitúa en 1,62 metros, por lo que todas aquellas que no alcanzan esta cifra son consideradas bajitas y, a menudo, tienen problemas para encontrar la ropa que más les favorece. Si bien, cada vez hay menos reglas sobre como nos deberíamos vestir, la única es sentirnos bien y seguras con lo que llevemos puesto, tenemos que buscar la comodidad de las prendas, pero también que aquellas que elijamos nos favorezcan según la morfología de nuestro cuerpo.

La moda es un arte visual y como todo arte, este se puede moldear a tu antojo. Esta vía libre para desarrollar nuestra creatividad puede ser nuestro mejor aliado a la hora de jugar con nuestras proporciones, haciéndonos ganar esos centímetros que necesitamos para vernos más estilizadas. No obstante, debemos tener mucho cuidado, pues si no lo hacemos de forma consciente podría convertirse en nuestro peor enemigo, exagerando nuestra altura hasta un punto casi caricaturesco o haciéndonos parecer más bajitas de lo que realmente somos.

¿Qué no usar si eres bajita?

Las faldas largas o midi voluminosas, pese a ser una de las tendencias más sonadas esta temporada, no son para todo el mundo. Al no mostrar la pierna tienden a crear el efecto de recortarlas, haciéndolas parecer más cortas y a nosotras más bajitas. Lo ideal si lo que queremos es ganar centímetros es apostar por las minifaldas o las faldas hasta la rodilla.

El tiro bajo en faldas y pantalones, tan típico de los años 60, es otra de esas tendencias que ha vuelto pisando fuerte, pero de las que tenemos que huir si somos bajas. El efecto visual que produce hace que se alargue el tronco y se acorten las piernas, cuando lo que necesitamos para sentirnos más estilizadas es todo lo contrario. Al elegir unos jeans o cualquier falda es conveniente que nos decantemos por aquellas de talle alto que alargarán nuestra silueta y nos harán ver más esbeltas.

Un pantalón de tiro alto con un 'crop top' o blusa, el look ideal para las bajitas. Pexels

Tras la vuelta de los pantalones acampanados, hemos visto como esta temporada se llevan los pantalones culotte. Encontrar el modelo ideal para las que somos bajitas es tan arriesgado que la mayoría de las veces caemos en el error de llevarnos una prenda que no nos favorece.

Para que un pantalón culotte quede bien es muy importante que no sean muy holgados y que tenga un largo muy específico, ya que si nos quedamos cortas o largas no solo nos restará centímetros, sino que nos añadirá unos kilos de más que no nos pertenecen. El largo perfecto es ese que acaba justo donde el gemelo se comienza a estrechar.

¿Cómo lucir los complementos para vernos más altas?

La mayor 'red flag' de las chicas bajitas son los bolsos XXL. Aunque los ‘tote bags’ y los bolsos ‘shopper’ nos parezcan lo más, tenemos que tener en cuenta las proporciones, pues de lo contrario resultará en una catastrófica caricatura de nuestra altura. No queremos llevar un bolso que parezca que nos pasea a nosotros en vez de nosotros a él, por eso es importante que nos miremos al espejo y no elijamos un bolso ni muy ancho ni muy largo. Para una apuesta segura, elige los bolsos pequeños que son igualmente estilosos y te harán ganar unos centímetros.

Shopper de yute. Parfois

Muchas veces caemos en la trampa del calzado y elegimos los más voluminosos y atractivos de toda la tienda. Has de saber que no son la apuesta más conveniente si queremos ganar en altura, pues redirigen toda la atención a nuestros pies, restando largura a las piernas. Aquellos de punta cuadrada o muy redonda tampoco son idílicos porque crearán un efecto visual que hará que tus pies parezcan más anchos y cortos, y por ende no te estilizarán, sino más bien lo contrario.

