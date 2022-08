La moda, en muchas ocasiones, hace magia. No solo nos permite dar rienda suelta a nuestra creatividad y llevar las últimas tendencias, sino que nos regala trucos de estilo para sacar el máximo partido a nuestra silueta (si así lo deseamos).

Personalmente, mido menos de 1,60 y, por ello, el hecho de no ver en los conciertos o no alcanzar ciertas cosas que están en las alturas es mi día a día. Estoy más que acostumbrada. En cuestión de moda, ser bajita también tiene su aquel... Pues bien es cierto que los pantalones me cuestan el doble que a las demás: por un lado, pago el precio de la tienda y, por otro, el de arreglar los bajos, pero no pasa nada. Nos aceptamos como somos porque somos igualmente preciosas, ¿o no? No obstante, la moda también nos regala la maravillosa ventaja de poder crear ciertos efectos ópticos para potenciar o disimular algunos rasgos de nuestra silueta.

Si eres bajita y quieres sumar centímetros de altura de forma visual, por suerte, existen ciertos trucos de estilo para ti. Y, por ello, con motivo de que sepas cuáles son y no caer en los típicos errores, he recopilado los principales fallos de estilo que debes conocer (para no fallar). ¡Atenta!

1. Evitar los pantalones de tiro bajo

La estética Y2K está a la orden del día, sí, pero es importante saber que hay ciertas modas que pueden no favorecernos del todo. Por ello, el hecho de que los pantalones de tiro bajo a la cadera hayan vuelto a los escaparates no significa que te los tengas que poner si realmente no ves que te gusten del todo cómo te quedan.

En cualquier caso, si eres bajita y te apetece llevarlos, lo mejor es optar por unos 'full length leg' (es decir, de pierna completa), ya que así sumarás centímetros visuales a tu pierna.

2. Evitar estampados horizontales y grandes

Las rayas es un estampado que JAMÁS pasa de moda. Nos recuerda a la estética parisina y, efectivamente, se lleva en cualquier temporada del año. Sin embargo, es cierto que si queremos aparentar ser un poco más altas lo más recomendable es evitar que estas sean horizontales y mejor optar por unas verticales, ya que alargarán de manera óptica nuestro cuerpo. Por otro lado, si vas a llevar un 'total look', lo mejor es que sea monocolor o liso y es preferible olvidar los 'prints', especialmente aquellos grandes (y optar mejor por unos 'minimal').

3. Evitar ciertos diseños de calzado

Las sandalias con correa al tobillo o las botas extremadamente altas 'rompen' de manera visual el largo de la pierna. Por su parte, los zapatos terminados en punta sientan mejor que los de punta redonda, pues con la alargada o de pico conseguimos estilizar el pie. Además, muchos de los diseños actuales cuentan con plataforma que también hace que parezcamos más altas de forma disimulada. Asimismo, los calcetines tobilleros también acortarán centímetros de pierna.

Las sandalias con plataforma aportan comodidad VALENTINA VALDINOCI

4. Evita llevar melenas XXL

En cuestión 'beauty', un buen corte de pelo también puede hacer mucho por nosotras, las bajitas. Las melenas extra largas es preferible evitarlas, ya que hará que nuestro cuerpo parezca mucho más 'corto' de lo que es, mientras que los cortes de pelo (tanto un 'pixie' como un 'bob') nos harán parecer más altas.

Ariana Grande con melena XXL en Billboard Women in Music 2018 celebrado en Nueva York GTRES

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.