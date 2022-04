El Coachella es uno de los festivales de música más importantes (e inspiradores) del mundo. Más allá del cartel, formado por un 'line-up' de nivel, este evento celebrado en Indio (California) también supone un escaparate de tendencias veraniegas para las amantes de la moda.

Tras dos años de parón a causa de la pandemia del coronavirus, por fin este 2022 regresan dos fines de semana de música. En el cartel de esta edición encontramos el nombre de grandes artistas como Harry Styles, Billie Eilish, Doja Cat o Karol G., entre muchos otros. Y más allá del 'line-up', en el recinto de Empire Polo Club, donde se celebra dicho festival, encontramos looks de estilo 'boho' de lo más inspiradores que marcan tendencia respecto a lo que más se va a llevar en los festivales de verano.

Seleccionamos 5 tendencias vistas en el Coachella 2022 para triunfar con tus próximos looks festivaleros. ¿Tomas nota?

1. 'Crochet'

El ganchillo que tan poco nos gustaba hace años porque nos recordaba a las prendas que tejía nuestra abuela, ahora es una de las máximas tendencias en el 'street style' y, por supuesto, uno de los tejidos más repetidos en el Festival Coachella.

Este fin de semana lo hemos visto tanto en tops, como en pantalones o vestidos. Y, por supuesto, la reina del Coachella, Alessandra Ambrosio, no ha podido evitar lucirlo.

2. Flecos (a todo color)

En la estética 'boho', los flecos son un elementos fundamental. Ya sean gruesos o extrafinos, este detalle es ideal para aportar movimiento y volumen a cualquiera de nuestros looks. Y, por supuesto, si en un festival vamos a bailar al ritmo de la música, los flecos se moverán con nosotras. La 'it girl' alemana, Leonnie Hanne, ha lucido en Coachella una falda larga de flecos de todos los colores.

3. 'Crop top' y pantalón

Los 'total looks' formados por top corto y 'shorts' siempre son un acierto para el verano. Y si además escogemos uno de color blanco y de prendas confeccionadas en lino (que es uno de los tejidos más fresquitos), esto será sinónimo de acierto. La 'influencer' Caroline Daur ha optado por la sencillez que este tipo de conjuntos nos puede brindar para ir cómoda y guapa al Coachella 2022. A modo de calzado ha optado por unos botines negros y para darle un toque extra de originalidad a su look, ha llevado un sujetador de tiras XXL atadas alrededor de su vientre al aire.

4. Un look 'total white'

El estilo ibicenco reina, año tras año, en el Festival Coachella. Ya sea creando looks blancos de top y 'shorts' de volantes, como con pantalón largo o vestido, el 'total white' es idóneo para un look festivalero. La modelo Ludi del Fino ha llevado su conjunto con cinturón XXL, botines y un sombrero que acentúa ese efecto bohemio en el look.

5. Estilo Y2K

El regreso de los 2000, en cuestión de moda, ya está aquí. El estilo 'Milipili', promovida por las chicas argentinas en festivales de música, también ha llegado a Coachella. En este sentido, los pantalones de tiro bajo, los pañuelos a modo de top, las gafas de colores alargadas o las cadenas a la cintura son tendencia. ¿Te atreves?