'Crop top' y pantalón de tiro alto, el look más 'trendy'de Victoria Federica para disfrutar de un concierto de verano

El verano es la gran temporada de festivales como el Mad Cool, Sonar, Primavera Sound, BBK, FIB... Pero solo es en el Starlite donde podemos ver cómo toda la 'jet set' disfruta de la música en directo. Paula Echevarría, María García de Jaime, Anne Igartiburu e incluso Carmen Lomana se han dejado ver por los conciertos más importantes de esta edición.

Anoche llegó el turno de uno de los 'shows' más esperados de la velada: la banda colombiana Morat reunió a cientos de personas en Marbella para disfrutar de su música, entre ellas, Victoria Federica.

Al parecer, la sobrina del rey es fanática de este grupo de folk-pop y no se quiso perder esta parada que hacían en España. Acompañada de su amiga Cayetana Rivera, Vic (que es como le gusta que la llamen) estuvo disfrutando del concierto en todo momento.

Victoria Federica mirando su teléfono durante el concierto de Morat GTRES

A diferencia de Cayetana, que llevó un look más arreglado y boho, Victoria se decantó por un 'outfit' más informal y en tendencia para ir al concierto, como haría cualquier chica de su edad. Este conjunto se conformaba por un pantalón vaquero de tiro alto y 'crop top' amarillo de lurex con tirantes al que no le podía faltar el 'brilli-brilli' y nos recuerda mucho a uno de la última colección de Mango.

Fue en los accesorios donde la hija de la infanta Elena puso más atención y llenó sus brazos pulseras y se apuntó a la tendencia de la joyería dorada con una cadena y varios anillos.

Aunque llevaba su larga melena suelta, también pudimos apreciar el moreno que ha cogido en estos últimos días de vacaciones. Sin embargo, eso no es excusa para dejar de utilizar los polvos de sol, su producto de maquillaje favorito, como vemos en la fotografía.

Victoria Federica en el festival Starlite de Marbella GTRES

Con este look confirmamos que Victoria Federica ha abrazado por completo el look Milipili y no duda ponerla en práctica en sus citas musicales. La última vez que la vimos en un concierto también siguió esta estética con unos pantalones de tiro bajo adornados con una cadena dorada que abrazaba su cintura.

