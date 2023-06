Cómo llevar las alpargatas, la tendencia del verano 2023 que ha conquistado tanto a la reina Letizia como a las 'influencers'

El 21 de junio es un día marcado en el calendario: comienza oficialmente el verano. Con la llegada de esta nueva estación también llega el cambio de armario definitivo. Son muchas las tendencias las que invaden el 'street style' durante los meses más calurosos del año: desde el 'barbiecore' hasta la inspiración náutica. Pero, en cuestión de calzado, hay unos zapatos que adquieren el verdadero protagonismo: las alpargatas.

El pasado verano 2022 estuvo muy marcado por este calzado. Tenemos que remontarnos al mes de julio, que tuvo lugar la Cumbre de la OTAN en Madrid, para confirmar esta tendencia. Tanto la reina Letizia como las primeras damas que visitaban nuestro país no dudaron en calzarse unas esparteras para completar sus looks veraniegos y sobrevivir a las altas temperaturas. Sin embargo, parece que este 2023 sigue triunfando tanto como hace doce meses. ¿Sabes cómo lucirlo? Existen tantas opciones como ideas se te ocurran, ya que es apto tanto para looks 'working' como otros de ocio. Aquí seleccionamos cinco alternativas de lo más inspiradoras para llevar las alpargatas.

1. Mery Turiel, con camisa 'oversize'

María Turiel es una de las 'influencers' más reconocidas dentro del mundo de la moda. Con más de 921 mil seguidores, la valenciana sabe dar con todas las claves para elevar sus estilismos. Este verano 2023 parece que ella ha elegido este calzado, que es considerado uno de los más cómodos por las expertas en moda.

Mery Turiel con alpargatas blancas Fabra Comunicación

La camisa es un fondo de armario que podemos ponernos en cualquier temporada del año. Mery Turiel apuesta por una opción clásica que siempre funciona: de corte 'oversize', en color celeste y con estampado de rayas verticales. La puedes lucir sola (sobre unos shorts, por ejemplo) o con una minifalda y, por supuesto, con tus alpargatas. Las que luce la valenciana son de color blanco, confeccionadas en algodón, con lazada al tobillo, cuña de 9 cm de altura y plataforma de 1,7 cm. Este modelo pertenece a la firma Gaimo (65 €) y está diseñado y fabricado artesanalmente en España.

2. La reina Letizia, con look monocolor (a juego con las alpargatas)

Una de las formas más elegantes, acertadas y fáciles de combinar las alpargatas es lucirlas con un look del mismo color que el calzado. En este caso, la reina Letizia ha lucido en una de sus apariciones más recientes, cuando acudió a la Feria del Libro 2023, un estilismo en fucsia (al más puro estilo 'barbiecore') con el calzado a juego.

Las que tiene la reina en su zapatero son en un tono rosa chicle y pertenecen a Clooui, una firma española de Priscila Sanjuán especializada en sandalias y diseños de esparto desde 2016. Se trata de uno de los diseños que más triunfó de la colección de la marca de verano 2022 pero, tal fue el éxito, que este años vuelve a haber 'stock' de las mismas.

La reina Letizia con alpargatas rosas Canva / Getty / Clooui / Montaje: 20minutos

Están elaboradas en ante, cuentan con diseño en V que alarga el pie y hace parecer más alta, incluye cierre con cintas al tobillo, punta redonda y suela de caucho, así como una altura de 10 cm, de los cuales 3 son plataforma. Las encontramos por un precio de 135 €.

3. Melissa Villarreal, con falda larga y blazer

Si buscas una alternativa para llevar tus alpargatas en el día a día, la propuesta de Melissa Villarreal es perfecta. La 'influencer' y diseñadora ha compartido en uno de sus posts más recientes de Instagram una idea de look para llevar las esparteras con otra de las prendas tendencia de 2023: la falda vaquera.

Melissa Villarreal con alpargatas naranjas Canva / Instagram / Alhamas / Montaje: 20minutos

Melissa ha elegido una en tonalidad blanco, que ha combinado con una blazer de lino a tono y, para romper el monocolor del look, ha escogido unas esparteras en un color vitamina como es el naranja. Este diseño pertenece a otra firma artesanal especializada en alpargatas (que tienen incluso para invitadas y novias), cosidas a mano, sostenibles y fabricadas en España. Se trata del modelo Romero (75,90 €), cuenta con una altura de 10 cm, que incluye plataforma, y son muy ligeras.

4. Marielle Haon, con minifalda 'denim' y top

Marielle es una de las 'it girls' parisinas con más estilo de Instagram. Con una comunidad que crece cada día y que ya alcanza los 237 mil seguidores, la 'influencer' muestra diferentes looks inspiradores de estilo parisino, sin abandonar las tendencias.

La propuesta de la francesa para llevar las alpargatas es con minifalda vaquera, un 'must' de todos los verano, así como con 'crop top' fruncido de estampado minimal. Una propuesta ideal para lucir las esparteras en el día a día.

Marielle Haon con alpargatas caladas Canva / Instagram / Montaje: 20minutos

La 'influencer' apuesta por unas alpargatas en color blanco con cierre de lazada pero que cuenta con un toque extra de originalidad: son caladas y, por tanto, más fresquitas. Las encontramos muy similares en Zalando, con un modelo de XTI, confeccionado en tela, desde 29,95 €.

5. Sara Carbonero, con 'jeans' anchos para un look festivalero

La periodista, además de ser amante de la moda, también es una apasionada de la música, por eso no es extraño verla en conciertos y festivales. En este sentido, Sara Carbonero también apuesta por el estilo 'boho' y luce alpargatas, ¿cómo las lleva? Con 'jeans' de rito alto con campana XXL y un 'tank top' negro básico, pero jugando con los accesorios. En su caso, ha añadido un pañuelo al cuello y un bolso marrón con flecos, así como unas cuñas con tiras marrones.

Sara Carbonero con cuñas de tiras Canva / Instagram / Montaje: 20minutos

En su caso, no opta por unas alpargatas con lazada pero el resultado es igual de acertado. Aunque no se sabe exactamente cuáles son las de Sara, en Parfois tienen 'stock' de unas muy parecidas: con cuña de tacón, tira en la parte delantera, cierre con hebilla en el tobillo y acabada en punta redonda (35,99 €).

