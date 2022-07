La 'cumbre de la Alpargata'... y algunos errores de protocolo (o educación)

Voy a rebautizar a estos días en Madrid como ‘La Cumbre de la Alpargata’. Todos sabíamos que los turistas cuando llegan a España se llevan este cómodo calzado a manos llenas, pero la locura que ha desatado Jill Biden es una maravilla. ¡Quién les iba a decir a los productores de La Rioja que su calzado se iba a convertir en un objeto de deseo en Estados Unidos!

Porque sí, queridos, las esparteñas en su mayoría se fabrican en el mismo sitio que los vinos más deseados de nuestro país. En este caso las que Begoña Gómez ha regalado son de Cervera, artesanales y comentan que comodísimas. O al menos eso dicen las dueñas de Alhamas, que todavía alucinan cada vez que reciben un pedido desde cualquier parte del mundo. Aunque la Primera Dama ha sido de lo más políticamente correcta en esto de calzarse. Porque ella misma también compró alpargatas, pero de las catalanas. Concretamente fue hasta la tienda que Castañer tiene en el Barrio de Salamanca. Esa marca de Bañolas que en los 70 trabajó junto a el mismísimo Yves Saint Laurent e incorporaron a los armarios más estilosos del mundo el modelo de cuña que ahora se rifan las mujeres más importantes del planeta. Compró un modelo en rosa que, evidentemente, ya está más que agotado en todas partes. De verdad ¡cómo somos! Calzado veo, calzado quiero. Aunque lo mismo podríamos decir con el resto de la ropa que han llevado durante estos días las mujeres participantes en la Cumbre de la Otan.

Moda 'made in Murcia'

Doña Letizia, que es más consciente que nadie de su ‘poder’ ha optado por ir incorporando poco a poco marcas españolas menos conocidas a su guardarropa. Así en la Granja lució un precioso vestido de lunares de Laura Bernal. Una diseñadora de Murcia que ahora mismo tiene que estar tirándose de los pelos por no tener tienda online. Es curiosa esta atracción que sentimos los mortales por todo aquello que vemos puesto en otros… Cuenta la leyenda que en cierta tienda que todos conocemos, cuando un modelo no funcionaba especialmente, se lo ponían a las encargadas que pululaban por los locales. Era automático, en ese momento la prenda en cuestión empezaba a venderse como churros.

Por cierto, que lo de las alpargatas está bien, pero el resto del despliegue americano, en lo que a etiqueta se refiere… regulero. La imagen de la Reina atusándose la coleta mientras esperaba a la señora Biden no se me va a olvidar en mucho tiempo. Lo mismo que la del Rey esperando al marido a pie de escalerilla en Torrejón. Yo entiendo que los americanos son un poco los reyes del mundo, pero tampoco hace falta dejarlo patente en cada acto. Quién sino ellos iban a ir con las nietas, que ojo, tienen casi 30 añazos, de la manita a participar en todos los eventos culturales programados en esta Cumbre. ¡Qué una de ellas se plantó con una sudadera de chándal en una visita oficial! Supongo que hay quién lo intentará justificar, pero qué queréis que os diga. Yo no entiendo nada.

Pero claro, tampoco entiendo que una señora hecha y derecha salude con las gafas de sol puestas. Qué es lo que ha hecho la señora Biden estos días. Amigas, amigos… si queréis ser educados nunca deis dos besos ocultando los ojos. No olvidéis que son el espejo del alma.

La reina Letizia recibe a la primera dama estadounidense, Jill Biden a su llegada a los actos culturales de las acompañantes de los mandatarios que asisten a la cumbre de la OTAN en la Granja de San Idelfonso. Ballesteros / EFE

Primera dama sin título

Otro de los puntos que creo que hemos solventado con brillantez estos días es la participación de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. No podemos olvidar que en nuestro país no existe el cargo de ‘Primera Dama’, ya tenemos una reina. Pero claro, qué vamos a hacer con la mujer del presidente en un conjunto de actos donde están el resto de las esposas de sus homólogos ¡no puede no aparecer! Begoña ha conseguido mantenerse en su lugar (bueno, quitando un pequeño problemilla de colocación en la foto de la Granja, la falta de costumbre) y ha sabido 'copiar' muy bien a Doña Letizia en el apoyo a la Marca España. Los dos lookazos de Moisés Nieto le sentaban como un guante y el traje rojo que le hizo Marcos Luengo para la cena del Prado es una joya.

Begoña Gómez durante la cena en el Museo del Prado GTRES

En definitiva, aunque yo soy de las que pienso que esto de la 'cumbre paralela' huele un poco a naftalina, hemos conseguido hacer un programa de lo más apañado donde hemos mostrado al mundo que Madrid es mucho más que cerveza fría y fiesta hasta las mil. Así que dicho lo cuál, vaya por escrito mi grandísima enhorabuena a todos los organizadores. Estos días en la ciudad pasarán a la historia de la OTAN pero también se recordarán por la magnífica foto junto a las Meninas y es que, claramente, la unión hace la fuerza y una vez más hemos demostrado que cuando nos lo proponemos, en España, somos únicos sobre todo organizando saraos.

Foto de familia de los jefes de Estado y jefes de Gobierno que participan en la cumbre de la OTAN, antes de la cena ofrecida por el presidente del Gobierno. BALLESTEROS / EFE

