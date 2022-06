Laura Bernal, la diseñadora española del vestido de lunares de doña Letizia: "Ha sido una sorpresa que la reina haya elegido este look"

La reina Letizia está ejerciendo de anfitriona de nuestro país, ya que está invitando a los miembros de la cumbre de la OTAN a conocer el patrimonio cultural a través de visitas enriquecedoras en la ciudad de Madrid y sus alrededores. Durante el día de ayer, miércoles 29 de junio, tuvo lugar la visita a la Granja de San Ildefonso, donde acudieron tanto la reina como la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, la primera dama estadounidense, Jill Biden, la primera dama de Malta, Lydia Bela o la primera dama turca, Emine Erdogan, entre otras.

Todos los visitantes disfrutaron de un paseo por el Palacio de la Granja y la Real Fábrica de Cristales. Para dicha ocasión, la reina Letizia sorprendió con su look una vez más. Apostó por el 'made in Spain' al lucir un vestido de lunares que, sin duda, no tardó en acaparar los titulares de las principales revistas femeninas y de moda.

La reina Letizia con vestido de Laura Bernal GTRES

Este diseño de color gris perla con estampado de lunares blancos rinde homenaje a nuestras raíces, y se caracteriza por tener un cuello de solapa con escote cruzado, falda de vuelo y cinturón a tono. La creadora de esta pieza, que ahora es una de las más deseadas de la temporada, es Laura Bernal, una diseñadora de Murcia que ya ha conquistado con sus creaciones a famosas de la talla de Lara Álvarez, Anne Igartiburu o Concha Velasco. Y en esta ocasión ha sido la mismísima reina Letizia la que ha escogido uno de sus trabajos.

Tal y como la propia diseñadora confiesa a Mujer.es, se trata de la primera vez que la reina Letizia elige un diseño de la colección de Laura Bernal para un acto público. "Ha sido un gran honor que lo haya hecho en un evento tan representativo como su visita con las primeras damas invitadas a los actos oficiales de la Cumbre de la OTAN", añade emocionada Laura Bernal.

Al parecer esta elección estilística de la reina ha pillado por sorpresa a la diseñadora murciana. "Teníamos constancia de que la reina había adquirido el vestido de la temporada SS22 y sabíamos que estaba en su fondo de armario, pero no sabíamos si sería para un evento público o privado", afirma. "Ha sido una maravillosa sorpresa que la reina haya elegido este 'outfit' para una ocasión tan significativa".

Laura Bernal, la diseñadora murciana que ha conquistado con sus diseños incluso a la reina Letizia Cortesía de Laura Bernal

La principal característica de los trabajos de Laura Bernal, tal y como explica a Mujer.es, es que todas las fases del proceso productivo de las piezas se hace íntegramente en España, desde el diseño, fabricación y distribución al punto de venta. Un valor extra que, sin duda, ha conquistado a la reina Letizia, ya que suele apoyar la moda española en la mayoría de sus apariciones públicas.

El vestido de lunares de Laura Bernal que ha escogido la reina Letizia para esta temporada Cortesía de Laura Bernal

El vestido elegido por doña Letizia para la visita a la Granja de San Ildefonso junto a los acompañantes de los miembros de la OTAN "está diseñado para resaltar la belleza femenina y ha sido confeccionado en un tejido de alta calidad por las expertas manos de nuestras artesanas", explica Bernal. El precio del diseño es de 249 euros y se puede conseguir en boutiques multimarca de España de moda internacional, así como en otros mercados como el francés, el italiano o el de los países nórdicos.