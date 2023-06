Cómo combinar las sandalias Birkenstock, el calzado veraniego que siempre es tendencia

Con la llegada del verano reaparecen también esas personas que aseguran que vestirían todos los días con chanclas o sandalias. Pero, también están las que piensan que no son un calzado elegante, no obstante, puede que estas últimas se equivoquen. ¿Qué hay de las sandalias al estilo Birkenstock, un must de fondo de armario, por ejemplo? Este modelo de calzado veraniego con dos tiras con hebilla para sujetar el pie que arrasa cada verano, y este 2023 vuelve a estar de moda, sí se puede combinar con todo tipo de looks y pasan a ser una de las prendas imprescindibles de tu armario.

Por tanto, son la excepción que confirma la regla: con chanclas sí se puede vestir elegante, de hecho, muchas celebrities las usan para ir a la playa o para pasarse por un cóctel más formal en verano. Y es que, las sandalias al estilo de la marca alemana Birkenstock nacieron en el siglo XVIII y se han ido perfeccionando hasta los modelos que conocemos ahora y que quedan genial con un look de calle veraniego, un vestido para ir a la playa o, incluso, un traje. Y, si pruebas con calcetines te sorprenderá saber que con algunos outfits quedan muy bien.

Así que, si tú también quieres coger ideas para combinar las sandalias más versátiles este verano y meter en tu maleta solo un calzado para tus vacaciones, toma nota, porque desde 20deCompras hemos seleccionado algunos de los modelos que mejor combinan esta temporada. Pero, lo clásico nunca pasa de moda, por eso, comenzamos esta lista con el modelo Arizona de Birkenstock en un tono amarillo clarito muy veraniego.

Sandalias abiertas Arizona de mujer de dos correas con hebilla El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Arizona de Birkenstock Descripción: Sandalias abiertas Arizona de mujer de dos correas con hebilla Marca: Birkenstock Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 100 Imagen:

Si tienes un evento formal este verano y quieres ir cómoda, con un traje blanco estival como este de El Corte Inglés, estas sandalias te quedarán genial.

Conjunto veraniego: traje blanco y sandalia abierta con hebilla. 20deCompras, vía: Canva

Como has podido ver, sí se puede vestir con sandalias y elegante. Así que, si quieres conocer más modelos de estas míticas sandalias, pero buscas comodidad para ir a la playa o a la piscina, por ejemplo, el tuyo es este multicolor, como el modelo anterior, pero con las tiras y hebillas también de plástico como la suela.

Sandalias Arizona Essentials de mujer de Birkenstock El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Arizona Essentials de Birkenstock Descripción: Sandalias Arizona Essentials de mujer de Birkenstock Marca: Birkenstock Rating: 4.9 Autor del rating: 20deCompras Precio: 60 Imagen:

Con un vestido playero este modelo es perfecto. Pero, qué ocurre si prefieres el calzado tipo chancla, también hay modelos de Birkenstock con una sola tira de dedo. Como este muy bohemio que te encantará. De hecho, se ha convertido en uno de los básicos de calzado para verano porque quedan muy bien con los vaqueros largos y cortos.

Sandalias planas Gizeh B de mujer con tira de dedo con hebilla El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Gizeh B Birkenstock Descripción: Sandalias planas Gizeh B de mujer con tira de dedo con hebilla Marca: Birkenstock Rating: 4.9 Autor del rating: 20deCompras Precio: 70 Imagen:

Y, si en el caso contrario, te gustan las cuerdas en exceso, las Mayari Birkibuc son tu modelo perfecto.

Birkenstock Mayari Birkibuc para mujer JD Sports

Datos estructurados producto Nombre: Birkenstock Mayari Birkibuc para mujer Descripción: Sandalias Mayari Birkibuc para mujer Marca: Birkenstock Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 80 Imagen:

Este último modelo queda genial con un vestido negro largo de verano como este de canalé con tirantes de nadadora y por menos de 30 euros en El Corte Inglés.

Vestido negro con sandalias Mayari 20deCompras, vía: Canva

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.