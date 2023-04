'Síndrome de Alicia en el país de las maravillas', ¿qué es y cuáles son sus síntomas?

A algunos síndromes como el síndrome de Wendy o el síndrome de Cenicienta —que llevan nombres de películas infantiles y que afecta principalmente a mujeres— se une el síndrome de Alicia en el país de las maravillas, que conlleva una serie de distorsiones de la percepción sensorial.

El nombre hace referencia al libro infantil Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll en el que Alicia siente (entre otras cosas) que su cuerpo crece y se hace más pequeño y fue introducido en 1955 por el psiquiatra británico John Todd (1914–1987) para cubrir un grupo de síntomas asociados con la migraña y la epilepsia, aunque no se limita a estos trastornos.

"En los últimos 60 años, los síntomas del síndrome de Alicia en el país de las maravillas (AIWS) han llegado a incluir 42 síntomas visuales y 16 síntomas somestésicos y otros no visuales. Este síndrome se caracteriza por distorsiones de la percepción visual (metamorfopsias), en el esquema corporal y en la experiencia del tiempo", indica Valentina Caprioli, psicóloga de Buencoco.

¿Cuál es la diferencia con las alucinaciones?

Las alucinaciones son percepciones experimentadas en ausencia de un estímulo apropiado del mundo exterior, como por ejemplo oír voces o ver una persona que no existe.

Los objetos estacionarios se pueden ver como en movimiento (cinetopsia), o los ojos como anormalmente grandes (prosopometamorfopsia)

Por su parte, las ilusiones tienen una fuente en el mundo exterior mal percibido o malinterpretado, por ejemplo, oír una melodía en vez del zumbido del tráfico: "Al igual que las ilusiones, —destaca la psicóloga— las distorsiones se basan en impresiones sensoriales, pero presentan cambios muy específicos. Por ejemplo, todas las líneas rectas pueden percibirse como onduladas (dismorfopsia), todas las líneas verticales como inclinados (plagiopsia), todos los objetos estacionarios como en movimiento (cinetopsia), o todos los ojos como anormalmente grandes (prosopometamorfopsia)".

¿Cuál es la causa de este síndrome?

"Las distorsiones de la percepción visual se atribuyen a aberraciones del sistema perceptivo —añade— en general, la patología central se considera la causa más prevalente; sin embargo, también se experimenta por la ablación de retina y algunos otros tipos de enfermedades oculares o laberintitis (un problema dentro del oído interno), así como aberraciones funcionales de poblaciones neuronales". Además, añade, que aunque generalmente se asume que el síndrome es raro, los estudios clínicos entre pacientes con migraña indican que la tasa de prevalencia en este grupo puede rondar el 15%.

¿Cuánto duran los síntomas del síndrome de Alicia en el país de las maravillas?

La duración de los síntomas tiende a ser breve, desde minutos hasta días; sin embargo, los síntomas también pueden persistir durante años o incluso durar toda la vida: "La mayoría de los casos se consideran benignos, en el sentido de que a menudo se puede obtener la remisión completa de los síntomas, a veces de forma espontánea y en otros casos después tratamiento apropiado", sentencia Caprioli.

¿Afecta más a las mujeres que a los hombres?

Según el estudio Alice in Wonderland Syndrome (AIWS). A reflection: "No hay predilección por el sexo, excepto en los casos asociados a la migraña que prevalecen en las mujeres. En general, los síntomas no se presentan simultáneamente con la migraña, pero justo antes o después del episodio de migraña".

Por su parte, el estudio Un caso de síndrome de Alicia en el país de las maravillas en probable relación con el uso de montelukast, señala a este síndrome como una distorsión de la percepción —ya sea de la imagen corporal o del tamaño, distancia, forma o relaciones espaciales de los objetos, así como en el transcurrir del tiempo— relacionándolo en un contexto de migrañas, pero también de epilepsia, lesiones cerebrales, infecciones víricas y asociado a fármacos y drogas.

La migraña es más frecuente entre las mujeres. Andrea Piacquadio / Pexels

En este caso, se estudió a una niña de 11 años que decía frases como "mis manos las veo grandes", "el bolígrafo sobre la mesa lo veo más pequeño" y "tumbada en la cama me siento pequeña". Sospechaban que también sufría dualidad física, que consiste en la sensación de tener dos cuerpos.

Otras ilusiones visuales infrecuentes de este síndrome son la palinopsia (imágenes múltiples) o prosopagnosia (incapacidad de reconocer caras), conocida por ser la enfermedad que sufre Brad Pitt.

"Es un síndrome que se caracteriza por la percepción de distorsiones en lugar de alucinaciones o ilusiones y, por lo tanto, necesita ser distinguido del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos", sostiene la psicóloga Valentina Caprioli.

¿Tiene cura?

Siempre que un especialista considere que el tratamiento es útil y necesario, esto implicará principalmente la prescripción de antiepilépticos, profilaxis de migraña, antidepresivos o antibióticos, entre otros.

