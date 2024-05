¿Qué alimentos producen gases al bebé en la lactancia?

El amamant amiento exclusivo de un bebé recién nacido es la forma de alimentación preferida por los especialistas en España, debido a las múltiples ventajas que tiene tanto para el bebé como para la madre. También es cierto que a la hora de dar el pecho, los bebés pueden reaccionar de distintas formas, y el llanto es una de ellas. Si notas que tu hijo o hija está incómodo a la hora de amamantarlo puede ser que estés ingiriendo ciertas comidas que le produzcan flatulencias.

Los bebés lactantes pueden tener gases si comen demasiado deprisa o tragan demasiado aire mientras se alimentan, pero la dieta de la madre podría influir en ello, según los expertos. El Dr. Manuel Baca Cots, especialista en Pediatría y miembro de Top Doctors explica a Mujer.es la influencia de la alimentación materna en los gases del lactante, así como los productos que se pueden evitar.

Influencia de la dieta materna en los gases del lactante

Manuel Baca, que también es Jefe de Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Quironsalud Málaga, asegura que no hay evidencias de que ningún alimento de los que come la madre pueda producir gases o cólicos en el bebé. Y es que los “gases”, que tú como madre pudieras tener están solo en tu intestino y no pueden pasar a la leche que produces. Por eso no hay ninguna posibilidad de que lleguen al bebé.

Ahora bien, el experto señala que es posible que comer determinados alimentos suponga cambiar el sabor de la leche materna, pero por otro lado, esto supondrá que el lactante acepte de mejor grado los nuevos sabores que le introduzcamos en la alimentación complementaria.

Tal y como continúa el doctor, "no sabemos por qué se producen los cólicos de los primeros meses de vida en los bebes. Para colmo ningún tratamiento es completamente eficaz. En cualquier caso, sabemos que, es un cuadro transitorio que desaparece tras unos meses".

A pesar de esta información, el doctor desvela los alimentos que las madres podrían evitar durante la lactancia para prevenir los gases en el lactante. Asimismo, desmiente los mitos más extendidos.

Los lácteos y comidas preparadas

Surtido de lácteos. Freepik

En muchas ocasiones habrás escuchado o sentido en primera persona lo mal que sienta la leche para la digestión, y puede que te preguntes si influye en los gases de tu bebé. Manuel Baca cuenta que en algunos casos muy concretos, y por recomendación del pediatra, hay mejoría retirando los productos derivados de la vaca en la alimentación de la madre.

¿A qué se puede deber esta mejoría? La leche de vaca contiene abundantes proteínas y una parte de ellas origina situaciones alérgicas (“alergénicas”), dando lugar a un cuadro de alergia a las proteínas de la leche de vaca (APLV). Esto origina importantes problemas en la digestión del bebé y da paso a llantos y a dolor.

Tal y como aconseja el pediatra, lo más fácil es probar a eliminar de la dieta materna los productos derivados de la vaca durante varias semanas "e incluso a confirmarlo, solo en algunos casos, reintroduciéndolos en la dieta de la mamá gradualmente", añade.

Estos pasos de eliminación y reintroducciones de la lecha de vaca llevarán a confirmar si tu hijo o hija padece o no un cuadro de alergia a proteínas de la leche de vaca. En ese caso la madre deberá de dejar de tomar leche de vaca, durante la lactancia y necesitará una leche especial, para cuando ya no sea posible la lactancia.

¿El brócoli produce gases al lactante?

El brócoli puede causar gases en el lactante. iStockphoto

Según la Fundación Internacional de Trastornos Gastrointestinales (IFFGD), el brócoli es un alimento que tiene más probabilidades de provocar gases. Sin embargo, los expertos señalan que el hecho de que el brócoli te produzca gases a ti no significa que necesariamente se los produzca a tu bebé lactante.

Es un tema muy extendido que la madre no puede comer verduras durante la lactancia según afirma Manuel Baca. Pero sobre todo se pone el acento en evitar alguna de ellas como es el caso del brócoli. Nada más alejado de la realidad: "analizando qué sustancias provocan en los adultos “gases” son la mayoría de las veces las fibras o el almidón", recalca.

Sin embargo, estas sustancias no se han encontrado nunca en la leche materna, por lo que no pueden ser las causantes de los cólicos del lactante. De esta manera, "es imposible el paso desde el brócoli a la leche materna, porque nunca se han encontrado en esta última, como son las fibras y en el caso del almidón, el brócoli no lo contiene".

¿Por qué no se digiere bien la fructosa?

Los plátanos son ricos en fructosa, que puede provocar gases Istock

Ya sabemos que las frutas contienen azúcar y es por eso que se cree que puede producir gases. Hablamos de la fructosa, el principal azúcar (hidrato de carbono) que se encuentra de manera natural en las frutas e incluso en los zumos de frutas recién preparados. El experto continúa explicando que la fructosa es el más dulce de todos los hidratos de carbono naturales: "una molécula de glucosa y fructosa juntas son el azúcar de mesa (sacarosa) que es mitad fructosa y mitad glucosa".

El azúcar de mesa se usa "en la mesa" y para cocinar, así como endulzante en la fabricación de alimentos como mermeladas y confitería, y en las bebidas. El doctor Manuel Baca comenta que "no tiene esa capacidad de producir cólicos del lactante o gases". Por otro lado, hay que tener en cuenta que tenemos estudios como uno en la Universidad de California, que analizó la presencia de carbohidratos en la leche materna y su efecto en el lactante (Revista Nutrients 2/2017).

Comprobaron los niveles de lactosa, glucosa y fructosa en la leche materna, junto con los niveles de grasa, masa muscular y masa ósea del bebé, determinando que productos como la fructosa, eran importantes en la composición corporal del bebé y encontrando que eran beneficiosos para el crecimiento del lactante. Sin embargo, el exceso de fructosa llevara al bebé a padecer futuras enfermedades como el síndrome metabólico, la diabetes, o las enfermedades cardiovasculares.

