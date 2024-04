¿Es malo o es bueno tomar cerveza en la lactancia? Una experta desmonta los mitos más extendidos

En España, un 19,7% de hombres bebe alcohol todos los días, frente al 5,9% de las mujeres. Este hábito puede ser muy complicado de abandonar, y cuando las madres deciden dar el pecho se preguntan si pueden hacerlo o no. Existen varios factores que pueden poner en riesgo al bebé y a la madre durante la lactancia, pero también se han hablado de otros supuestos beneficios.

La Dra. Irene Alías Hernández, experta en Pediatría y Asesora de lactancia IBCLC y miembro de Top Doctors los analiza. En cuanto a la producción de leche materna, la doctora expresa que existe evidencia de que el consumo de alcohol durante el embarazo se asocia a un retraso en la subida de la leche en el postparto.

Según algunos estudios, "tras el consumo de cerveza se puede observar una menor secreción de leche en las dos horas siguientes". Otra de las dudas de muchas madres es la de si es igual de peligroso tomar una copa que una cerveza.

¿Es lo mismo tomarse una cerveza que una copa en la lactancia?

Durante la lactancia no es recomendable consumir alcohol. PIXABAY

Los estudios coinciden en que durante la lactancia no es recomendable consumir alcohol, ya que no existe un nivel de alcohol que sea seguro para el bebé. Irene explica que por lo tanto, que "no es recomendable el consumo de ningún tipo de bebida alcohólica".

Además, ha añadido que aunque el tiempo necesario para esperar a amamantar tras el consumo de alcohol va a depender del peso de la madre y de la cantidad de alcohol consumida, en principio se recomienda evitar dar el pecho hasta 2 horas y media por cada 12-15 g de alcohol consumidos, lo que equivaldría a: un tercio (330ml) de cerveza con una graduación del 5%, un vaso de vino con una graduación de 11-12% o una copa de 40 ml de licor 40%.

Por otro lado, existe una gran controversia sobre si el consumo de alcohol se asocia a menor duración de la lactancia. En los estudios realizados "no se ha mostrado como un factor predictor de menor duración de la lactancia", cuenta la experta. Sí que se ha descrito cómo aumenta discretamente los niveles de prolactina, sin embargo, "produce sedación sobre el lactante, disminuyendo la secreción de oxitocina de la madre y reduciendo la producción de leche entre un 10 y un 25%", añade.

¿Beber cerveza puede tener beneficios para la salud?

Los componentes antioxidantes de la cerveza pueden reducir enfermedades cardiovasculares

Irene comenta que se ha descrito en algunos estudios como el consumo moderado de cerveza sin alcohol, podría ser beneficioso para madre y bebé al aumentar un 30% la capacidad antioxidante de la leche materna, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

No obstante, otro estudio publicado en The official Journal of the College of Family Physicians of Canada afirmó que estas bebidas sin alcohol pueden contener niveles de etanol más altos que los indicados en sus etiquetas. Los resultados explicaron que como no se conoce un nivel seguro de ingesta de alcohol durante el embarazo, la abstinencia de bebidas no alcohólicas eliminaría cualquier riesgo de trastorno del espectro alcohólico fetal.

"Aunque es probable que el consumo moderado de bebidas no alcohólicas no suponga ningún daño para los lactantes amamantados, retrasar brevemente la lactancia materna después del consumo de dichas bebidas garantizaría que el lactante no quede expuesto al alcohol", concluyeron los investigadores.

Tal y como dice la pediatra, "no existe una cantidad de alcohol que sea segura para el lactante, no recomendándose ningún consumo durante la lactancia". La doctora ha continuado diciendo que tras la ingesta de cerveza 0,0% o sin alcohol (<1%) se ha comprobado que los niveles de alcohol en la leche materna son ínfimos o indetectables siendola única que podría consumirse sin riesgo.

